17 января 2026 в 20:57

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно

Вкусное печенье «Поцелуйчики» Вкусное печенье «Поцелуйчики» Фото: Shutterstock/FOTODOM
Хотите побаловать близких вкусной домашней выпечкой, но нет времени на приготовление теста? Печенье «Поцелуйчики» из готового теста — это нежные, тающие во рту сладости, которые готовятся за считаные минуты. Узнайте, как сделать этот десерт простым и незабываемым!

Ингредиенты

  • Слоеное тесто (магазинное) — 500 г
  • Вареная сгущенка или джем — 200 г
  • Желток яичный — 1 шт.
  • Сахарная пудра — для украшения

Как приготовить печенье «Поцелуйчики»

Слоеное тесто из магазина разморозьте. Просто оставьте его на кухне на некоторое время. Затем раскатайте его. Нужно, чтобы толщина теста не превышала 2–3 мм.

Разрежьте тесто на квадраты размером примерно 8×8 см. На середину каждого такого кусочка выложите по чайной ложке вареной сгущенки или джема.

Из квадратиков слепите небольшой треугольник: просто сложите заготовку по диагонали. Края хорошенько защипните, чтобы начинка не растеклась.

Отправьте заготовки на противень, покрытый пергаментной бумагой. Смажьте поверхность печенья яичным желтком для красивого золотистого цвета. Разогрейте духовку до 200 градусов и выпекайте десерт минут 15–20, пока не подрумянится.

Остудите готовое печенье и присыпьте сахарной пудрой для декора.

Советы: чтобы добавить аромата, можно посыпать печенье перед выпеканием ванильным сахаром.

Для разнообразия начинки используйте шоколадную пасту, свежие ягоды или творожную массу.

Посмотрите другой рецепт выпечки на нашем сайте: рождественская шарлотка с яблоками и мандаринами.

