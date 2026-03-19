Десерт из лаваша за 15 минут без сложной выпечки: рулет со сгущенкой и орехами к чаю

Иногда хочется приготовить что-нибудь сладкое к чаю, но без долгой возни с тестом. В таком случае выручает простой рулет из лаваша с вареной сгущенкой и орехами. Десерт готовится буквально за несколько минут, а если слегка подрумянить его в духовке, кухня наполнится невероятно аппетитным ароматом.

Ингредиенты:

тонкий лаваш — 1 шт.;

вареная сгущенка — 100 г;

сливочное масло — 70 г;

грецкие орехи — 80 г;

изюм — 50 г.

Приготовление

Лаваш разложите на столе и щедро смажьте мягким или растопленным сливочным маслом. Оставьте на пару минут, чтобы он немного пропитался и стал мягче.

Грецкие орехи измельчите ножом или в блендере — так начинка получится ароматной и более насыщенной. После этого равномерно распределите по лавашу вареную сгущенку.

Сверху посыпьте орехами и изюмом. Аккуратно сверните лаваш плотным рулетом. На этом этапе десерт уже можно нарезать и подавать к чаю.

Но если хочется более яркого вкуса, выложите рулет на противень и отправьте в духовку, разогретую до 180 °C, примерно на 10 минут. Он слегка подрумянится и станет еще ароматнее.

Перед подачей дайте рулету немного остыть и нарежьте его порционными кусочками. По желанию можно посыпать сахарной пудрой.

