Булочки как в школьном буфете СССР: простой рецепт нежной ванильной выпечки с секретом пышности

Иногда самые вкусные рецепты — это те, что пришли из прошлого. Ванильные булочки, которые когда-то продавались в школьных буфетах и столовых, легко приготовить дома из простых продуктов. У них мягкий воздушный мякиш и аппетитная румяная корочка, а аромат ванили моментально наполняет кухню уютом.

Ингредиенты:

мука — 500 г;

сахар — 100 г;

соль — щепотка;

молоко теплое — 250 мл;

сливочное масло — 100 г;

дрожжи свежие — 50 г (или пакетик сухих);

ванилин — 2 пакетика;

яйца — 4 шт.

Приготовление

Сначала в теплом молоке растворяют дрожжи, добавляют ложку сахара и немного муки. Опару оставляют в тепле примерно на 20 минут, пока она не поднимется пышной «шапочкой». Желтки отделяют от белков и растирают с солью и сахаром до однородности. Эту смесь соединяют с опарой и мягким сливочным маслом.

Просеянную муку смешивают с ванилином и постепенно вводят в тесто. Его вымешивают около 10–15 минут, пока масса не станет гладкой и эластичной. Затем тесто накрывают и оставляют в теплом месте на полтора часа — оно должно заметно увеличиться в объеме.

Из готового теста формируют небольшие шарики и выкладывают на противень. Через 20 минут булочки смазывают смесью взбитого белка с молоком — это придаст корочке красивый блеск. Выпекают при 200 °C около 15–20 минут до золотистого цвета. Готовую выпечку лучше накрыть полотенцем — тогда булочки останутся особенно мягкими и нежными.

Ранее сообщалось, что иногда хочется чего-то сытного и домашнего, но без долгой возни с тестом. В таком случае выручает простой рецепт быстрых пирожков на основе творога и яиц.