Булочки как в школьном буфете СССР: простой рецепт нежной ванильной выпечки с секретом пышности

Иногда самые вкусные рецепты — это те, что пришли из прошлого. Ванильные булочки, которые когда-то продавались в школьных буфетах и столовых, легко приготовить дома из простых продуктов. У них мягкий воздушный мякиш и аппетитная румяная корочка, а аромат ванили моментально наполняет кухню уютом.
Ингредиенты:
- мука — 500 г;
- сахар — 100 г;
- соль — щепотка;
- молоко теплое — 250 мл;
- сливочное масло — 100 г;
- дрожжи свежие — 50 г (или пакетик сухих);
- ванилин — 2 пакетика;
- яйца — 4 шт.
Приготовление
Сначала в теплом молоке растворяют дрожжи, добавляют ложку сахара и немного муки. Опару оставляют в тепле примерно на 20 минут, пока она не поднимется пышной «шапочкой». Желтки отделяют от белков и растирают с солью и сахаром до однородности. Эту смесь соединяют с опарой и мягким сливочным маслом.
Просеянную муку смешивают с ванилином и постепенно вводят в тесто. Его вымешивают около 10–15 минут, пока масса не станет гладкой и эластичной. Затем тесто накрывают и оставляют в теплом месте на полтора часа — оно должно заметно увеличиться в объеме.
Из готового теста формируют небольшие шарики и выкладывают на противень. Через 20 минут булочки смазывают смесью взбитого белка с молоком — это придаст корочке красивый блеск. Выпекают при 200 °C около 15–20 минут до золотистого цвета. Готовую выпечку лучше накрыть полотенцем — тогда булочки останутся особенно мягкими и нежными.
