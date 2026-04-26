Овсянник — пирог без грамма орехов, но с ореховым вкусом готовится за 40 минут, нежнее и проще бисквита

Беру овсяные хлопья, яйца и сметану — взбиваю с сахаром и маслом, добавляю муку с разрыхлителем, заливаю в форму и выпекаю. Через 40 минут на столе румяный, ароматный пирог, который получается нежным, рассыпчатым и с удивительным ореховым вкусом, хотя в нем нет ни одного ореха.

Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для завтрака, полдника или чаепития. Получается обалденная вкуснятина: золотистая корочка, а внутри — мягкий, влажный мякиш с легкой овсяной ноткой, которая создает иллюзию орехового аромата.

Для приготовления вам понадобится: 4 яйца, 1 стакан сахара (250 мл), 100 г сметаны, 100 г сливочного масла, 1 стакан овсяных хлопьев, 1 пачка разрыхлителя, 1 пачка ванильного сахара, 150–200 г муки. Масло размягчите, взбейте с сахаром и ванильным сахаром до пышности, добавьте яйца, затем сметану, перемешайте.

Овсяные хлопья измельчите в блендере в муку (не обязательно, можно добавить цельными). Смешайте муку с разрыхлителем, постепенно введите в жидкую массу, добавьте овсяные хлопья, перемешайте. Форму смажьте маслом, вылейте тесто, разровняйте. Выпекайте в разогретой до 180 °С духовке 35–40 минут до золотистого цвета и сухой лучины. Дайте пирогу немного остыть, затем посыпьте сахарной пудрой. Подавайте теплым или холодным — этот овсянник исчезает быстрее, чем вы его испекли.

