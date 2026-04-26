Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 апреля 2026 в 11:00

Овсянник — пирог без грамма орехов, но с ореховым вкусом готовится за 40 минут, нежнее и проще бисквита

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру овсяные хлопья, яйца и сметану — взбиваю с сахаром и маслом, добавляю муку с разрыхлителем, заливаю в форму и выпекаю. Через 40 минут на столе румяный, ароматный пирог, который получается нежным, рассыпчатым и с удивительным ореховым вкусом, хотя в нем нет ни одного ореха.

Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для завтрака, полдника или чаепития. Получается обалденная вкуснятина: золотистая корочка, а внутри — мягкий, влажный мякиш с легкой овсяной ноткой, которая создает иллюзию орехового аромата.

Для приготовления вам понадобится: 4 яйца, 1 стакан сахара (250 мл), 100 г сметаны, 100 г сливочного масла, 1 стакан овсяных хлопьев, 1 пачка разрыхлителя, 1 пачка ванильного сахара, 150–200 г муки. Масло размягчите, взбейте с сахаром и ванильным сахаром до пышности, добавьте яйца, затем сметану, перемешайте.

Овсяные хлопья измельчите в блендере в муку (не обязательно, можно добавить цельными). Смешайте муку с разрыхлителем, постепенно введите в жидкую массу, добавьте овсяные хлопья, перемешайте. Форму смажьте маслом, вылейте тесто, разровняйте. Выпекайте в разогретой до 180 °С духовке 35–40 минут до золотистого цвета и сухой лучины. Дайте пирогу немного остыть, затем посыпьте сахарной пудрой. Подавайте теплым или холодным — этот овсянник исчезает быстрее, чем вы его испекли.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Семья и жизнь
Общество
Общество
Общество
Общество
рецепты
пироги
овсянка
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В африканской стране убили министра обороны
В Минобороны России назвали потери ВСУ за сутки
Стало известно, в чем заблуждались первые ликвидаторы аварии на ЧАЭС
«Дальше будет хуже»: в Кремле дали Украине один важный совет
Пьяный водитель переехал двух человек в Иркутской области
В Минобороны России назвали число сбитых за сутки беспилотников ВСУ
Пациентка сама отремонтировала палату в адыгейской больнице
Санду решила устроить «свидание» с Зеленским у Чернобыльской АЭС
Почему не работает Telegram сегодня, 26 апреля: замедление, блокировка
Магнитные бури сегодня, 26 апреля: что завтра, скачки атмосферного давления
Мошенники убедили ребенка «украсть» у матери крупную сумму денег
Пострадавшего при стрельбе на ужине с участием Трампа выписали из больницы
«Это заходит слишком далеко»: Европу предупредили о жестком ответе России
В Курской области возложили цветы в память об освобождении региона от ВСУ
Стрелок из США оказался фанатом «врага» Трампа
Липцы, Харьков, Шевченко: хорошие и плохие новости фронта СВО 26 апреля
Синоптик пообещал москвичам метель и снежные шквалы
Трое молодых людей погибли при атаке ВСУ на ЛНР
Песков рассказал, какой кризис усугубляется в странах Европы
Водителям раскрыли ошибку, которая приведет к дорогому ремонту весной
Дальше
Самое популярное
Общество

Общество

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.