Котлеты, от которых все в шоке: сочные «бомбочки» с сюрпризом внутри, ахнете сами

Эти котлеты — не просто ужин, а маленькое шоу на тарелке. Рецепт передавался из поколения в поколение. Стоит разрезать — и изнутри медленно вытекает ароматное масло с зеленью. Блюдо выглядит эффектно, а готовится проще, чем кажется.

Ингредиенты:

фарш — 600 г;

яйца — 9 шт.;

сливочное масло — 80 г;

панировочные сухари — 50 г;

растительное масло — 4–5 ст. л.;

чеснок — 2 зубчика;

укроп — 2–3 веточки;

петрушка — 2–3 веточки;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Сначала отварите 6 яиц вкрутую, остудите, очистите и аккуратно выньте желтки. Масло смешайте с измельченной зеленью и чесноком, слегка подсолите. Наполните белки этой смесью, соедините половинки и уберите в холодильник.

Фарш смешайте с одним яйцом, солью и перцем, сформируйте лепешки. В центр каждой положите яйцо с начинкой и закройте фаршем. Оставшиеся яйца взбейте, обмакните котлеты, затем обваляйте в сухарях. Жарьте до румяной корочки.

Получается сочно, ароматно и очень необычно — гости точно попросят рецепт.

