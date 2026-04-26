Котлеты, от которых все в шоке: сочные «бомбочки» с сюрпризом внутри, ахнете сами

Эти котлеты — не просто ужин, а маленькое шоу на тарелке. Рецепт передавался из поколения в поколение. Стоит разрезать — и изнутри медленно вытекает ароматное масло с зеленью. Блюдо выглядит эффектно, а готовится проще, чем кажется.

Ингредиенты:

  • фарш — 600 г;
  • яйца — 9 шт.;
  • сливочное масло — 80 г;
  • панировочные сухари — 50 г;
  • растительное масло — 4–5 ст. л.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • укроп — 2–3 веточки;
  • петрушка — 2–3 веточки;
  • соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Сначала отварите 6 яиц вкрутую, остудите, очистите и аккуратно выньте желтки. Масло смешайте с измельченной зеленью и чесноком, слегка подсолите. Наполните белки этой смесью, соедините половинки и уберите в холодильник.

Фарш смешайте с одним яйцом, солью и перцем, сформируйте лепешки. В центр каждой положите яйцо с начинкой и закройте фаршем. Оставшиеся яйца взбейте, обмакните котлеты, затем обваляйте в сухарях. Жарьте до румяной корочки.

Получается сочно, ароматно и очень необычно — гости точно попросят рецепт.

Иногда самые неожиданные вещи превращаются в полезные кухонные лайфхаки. Обычная упаковка от чипсов легко заменяет формы для выпечки, а результат выглядит так, будто вы старались полдня.

Проверено редакцией
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
М. Макарова
