«10 000 рублей за ночь»: вице-президент РСТ о ценах на туры за рубеж, по РФ

В преддверии майских праздников россияне планируют путешествия. Кто-то отправится в туры по России, кто-то полетит на зарубежные курорты. Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в интервью NEWS.ru рассказал, какие направления у них наиболее востребованы, как на ситуацию повлияли военный конфликт на Ближнем Востоке и наводнение в Дагестане, сколько денег потратит государство на развитие индустрии путешествий.

«Я уверен: туризм не просядет»

— Как изменятся цены на путешествия по России и за границу в 2026 году?

— Если говорить о ценах на отели, то в среднем за рубежом одна ночь обходится в 9800 рублей с погрешностью где-то 3%. Внутри страны средняя цена может варьироваться от шести до восьми тысяч, стоимость выросла примерно на 5% за год.

Исходя из нынешнего положения вещей, можно сказать, что если цены и будут расти в 2026 году, то умеренно. Это не помешает потребительскому спросу. Кстати, он тоже не скакнет вверх в этом году: мы ожидаем рост до 10% по самым востребованным направлениям.

— Какие факторы сейчас влияют на рост цен в туризме?

— Главный фактор — экономические реалии. Сейчас растет все: тарифы ЖКХ, цены на продукты, перевозки и так далее. А это все — составляющие турпродукта. Кроме этого, конечно, влияет конъюнктура рынка: одни направления растут, другие по разным причинам либо снижаются, либо вообще приостанавливаются, как Ближний Восток.

На цены влияют разного рода природные катаклизмы, как, например, наводнение в Дагестане. Но там, я уверен, все отыгрывается, и туризм не просядет. Сказывается даже сезонность: в высокие, праздничные даты цены подрастают, так как у нас и на авиаперевозки, и на отели действует динамическое ценообразование. Поэтому хотите дешевле — бронируйте все заранее.

Камчатский край. Вид на Корякский вулкан со склона Авачинского вулкана Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

— Много ли россияне путешествуют?

— Несмотря на социально-экономические, политические потрясения, проблемы в России и мире, судя по данным за 2025 год, сфера туризма устойчиво растет. Внутри страны мы добавили 4,1% по сравнению с прошлым годом: путешествовали около 95 миллионов россиян. На выезде мы тоже прибавили 15,6% — 13,4 миллиона человек выехали за рубеж. При этом россияне вывезли в путешествиях порядка 50 миллиардов долларов. Это, конечно, серьезная сумма.

И гостей к нам стало приезжать больше: в 2025 году Россию посетили 5,8 миллиона человек. То есть практически по всем направлениям динамика положительная.

«Майские праздники — своего рода праймериз»

— Куда россияне поедут в этом году на майские праздники?

— Сейчас многие туроператоры говорят об определенной стагнации спроса на поездки внутри страны. У кого-то они на уровне 2025 года, у кого-то наблюдается падение на 4% и больше.

Но показатели очень отличаются по регионам: юг России, Москва, Санкт-Петербург по числу бронирований растут и в этом году. Майские праздники — это своего рода праймериз для туристического сезона. Это и речная навигация из Москвы, Санкт-Петербурга и других наших портов. Речные круизы очень востребованы. Это и железнодорожные туры по России.

— Какие вообще направления сейчас наиболее востребованы у россиян?

— Основные потоки — это Юго-Восточная Азия. Вьетнам очень популярен. У этой страны большой перечень направлений, есть прямые авиаперевозки и чартерные программы.

Очень востребованы Египет, Таиланд, а еще у определенной категории туристов в топе Мальдивы. Выездной туризм в этом году, несмотря на проблемы по Ближнему Востоку, не просядет по объему. Думаю, общая ситуация стабилизируется.

— Сейчас популярность набирают путешествия в Китай и Японию. Почему?

— С Китаем это двусторонний процесс. И к нам едут оттуда, и мы едем туда. Скоро будет запущено железнодорожное сообщение, есть прямые авиаперелеты, причем не только из Москвы и Санкт-Петербурга, но и из других регионов России.

Япония тоже хорошо заявляет о себе: рост около 12% за год. Здесь, думаю, большую роль играют удобные перелеты через Китай и оптимальные цены.

— А какие направления востребованы внутри России?

— Если судить по ранним бронированиям, то растет Крым (+30%), Краснодарский край (+23%), а также республики Северного Кавказа.

Хакасия — интереснейшая республика. Татарстан, как правило, в пятерке лидеров всегда. Свердловская область входит в топ-10, туда едут за промышленным туризмом. Востребованы туры по Золотому кольцу России. В 2025 году их посетили 25 миллионов человек. Едут в Алтайский край, Республику Алтай, на Байкал и на Русский Север — в Архангельск, Мурманск.

«Скоро запустят шесть национальных маршрутов»

— В России действовали национальные туристические маршруты. Какова сейчас их судьба?

— Недавно в Совете Федерации была сессия, посвященная этому вопросу. Представители Минэкономразвития говорили, что скоро запустят шесть национальных маршрутов по промышленному туризму, в том числе знаменитые «Демидовские маршруты» — это трехдневный тур по Свердловской области, рассказывающий историю знаменитой династии.

— Много ли денег выделят из бюджета на развитие туризма в России?

— Речь идет о том, чтобы правильно раскрыть потенциал России — культурно-познавательный, природно-рекреационный, исторический — и конвертировать его в востребованный, ликвидный турпродукт. Поэтому в 2026 году только из федерального бюджета на эти цели направят более 70 миллиардов рублей. Всего до 2030 года планируется потратить на развитие туризма 503 миллиарда. Также субъекты еще и бизнес софинансируют.

Читайте также:

Как вернуть деньги за сорванный тур из-за войны в Иране: пошаговая инструкция

«Жуткое место»: топ-5 стран, которые разочаровали туристов из РФ в 2025-м

Обещала люкс и Меладзе: турагент развела 150 человек и легла в психушку

Куда поехать на море вместо ОАЭ: топ-10 безопасных стран