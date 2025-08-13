«Жуткое место»: топ-5 стран, которые разочаровали туристов из РФ в 2025-м

Отдых за границей — долгожданное событие в жизни любого россиянина. Тем не менее иногда надежды не оправдываются, а поездка бывает испорчена. Проблемы могут возникнуть из-за особенностей местного менталитета, плохого сервиса и высокого уровня преступности. NEWS.ru составил список направлений, которые разочаровали туристов из РФ в 2025 году.

Турция — плохой сервис за большие деньги

Россияне, побывавшие в Турции в 2025 году, отмечают повсеместное ухудшение сервиса. В частности, даже в дорогих пятизвездочных отелях пропали махровые халаты из номеров. За свежевыжатый апельсиновый сок, который раньше бесплатно раздавали в гостиницах высокого уровня, теперь просят €2.

«Почти везде бросается в глаза значительное сокращение меню. Я ежегодно отдыхаю в Турции. Питание стало скромнее — меньше фруктов и мяса», — пишет россиянка на форуме «Отзовик».

Нинель, отдыхавшая в мае в «пятерке» в Анталье, осталась настолько недовольна качеством обслуживания, что съехала из отеля вместе с семьей после первой же ночи. По ее словам, отдых обошелся по цене дорогого отеля, но гостиница недотягивала даже до двухзвездочной.

«Полотенца для пляжа нам дали не просто грязные, но еще и в дырах. Но самое плохое — это еда. <…> Реально есть нечего. За горячим очередь, мясо заканчивается мгновенно. Выбор еды невероятно скудный», — отмечает женщина.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Туристы из РФ также рассказали о других недостатках. В частности, на территории отелей стало меньше снек-баров, в некоторых местах за лежаки берут деньги, в номерах редко меняют полотенца и постельное белье. То же самое касается экскурсий — они подорожали, а их организация хромает.

«Продавцы экскурсий могут не знать точно программу самой поездки, могут вылезти дополнительные расходы в процессе, могут перепутать время и приехать за туристами не в тот день, на который экскурсия, и так далее», — утверждает россиянин, отдыхавший в Аланье в минувшем июле.

Почему Куба — жуткое место

Основная претензия российских путешественников к отдыху на Кубе — высокий уровень преступности и повсеместные попытки обмануть туристов. Отдыхающие отмечают, что отдых в отеле формата «все включено» еще приемлем, однако самостоятельные прогулки по окрестностям доставляют мало удовольствия.

«Куба — жуткое место. Никому нельзя верить. Постоянно пристают местные — и старики, и взрослые, и дети — все просят что-нибудь. <…> Плюс ко всему готовы обмануть на каждом шагу. Нас обманули с куплей песо в Гаване, испортили колесо арендованной машины в Санта-Кларе и тем самым подставили на 200 долларов. Бывало, что пропадали продавцы, не давая сдачу», — пишет Михаил в одном из туристических чатов.

Россияне рассказывают о многочисленных случаях краж. При этом местные жители воруют не только на улицах, но и в отелях, на экскурсиях и даже в аэропортах. Заядлые путешественники отмечают, что много где бывали, но обокрали их только на Кубе.

Уровень сервиса оставляет желать лучшего, причем это касается даже «пятерок». Побывавшие на Острове свободы соотечественники говорят, что отдых не стоит 12-часового перелета.

«Косметический ремонт на скорую руку, краны текут, фен не работает, все ломается на глазах. Самый ужас начинается с общественных зон: куча грязных тарелок, насекомые, грязь повсюду. <…> Питание — это отдельный сорт бедности. Вчерашнее вперемешку с позавчерашним и вдобавок к сегодняшнему…» — пишет путешественница под ником Lina.

Италия — горы мусора и автограбители

Отправляющиеся в Италию россияне едут преимущественно не за пляжным отдыхом, а за познавательным. Их претензии в основном связаны с поведением местных жителей и с грязью в городах.

«Ехали домой, периодически натыкаясь на свалки с мусором, и не понимали, как может сочетаться такая красота и такое безобразие. <…> Мусор в мешках, выброшенный прямо на дороге. <…> Это было неожиданностью: мне почему-то представлялось, что такого уже в Европе нет нигде», — отмечает пользовательница портала «Отзыв.ru», отдыхавшая на Сицилии.

Скопление мусора на улицах Рима Фото: ТАСС

В городах существуют проблемы с инфраструктурой. Например, в центре Рима летом негде укрыться от солнца, мало лавочек, а парки расположены далеко от точек притяжения туристов. Кроме того, туристы жалуются на работу общественного транспорта.

«Найти туалет в Риме — это настоящая проблема. Если ты не находишься в отеле или ресторане, то поиски нужного места могут занять значительное время, что становится настоящим испытанием», — рассказывает пользователь портала «Тонкости туризма».

Еще одна головная боль путешественников — воровство. В местных туристических чатах советуют тем, кто берет машину в аренду, не оставлять в ней вещи без присмотра, поскольку их могут украсть.

«С безопасностью нормально, кроме воровства: я в команде триатлетов, за год вскрыли три гаража с велосипедами. Еще у знакомого украли рюкзак, пока он играл в боулинг», — рассказывает россиянин, живущий во Флоренции.

Индия — духовные практики на фоне трущоб

Индия привлекает российских туристов самобытной культурой и природой, а также духовными практиками — йогой и медитациями, отмечает тревел-блогер Наталья Ансталь. Однако все это сопровождается бедностью и антисанитарией, утверждает она.

«И бедность есть, и мусор, и перенаселенность… Индия точно к этому не сводится, это лишь одна из сторон жизни страны — большой, разнообразной, интересной, красивой, культурно богатой», — пишет Татьяна в одном из туристических чатов.

Некоторые россияне отмечают, что привыкшие к чистоте люди «не воспринимают количество мусора в Индии как норму». То же самое можно сказать о качестве местной еды и способах ее приготовления.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Индийское бинго: антисанитария, еда, которую невозможно есть, и таракан», — пишет россиянка в чате туристов.

Другая проблема — преступность и попрошайки. Последние, как рассказывают путешественники, живут целыми семьями возле достопримечательностей. Россияне, находящиеся в Индии, советуют приезжающим на отдых прятать ценные вещи, так как их могут выхватить местные жители и убежать.

«У меня мобилу украл один человек на вокзале. С ментами за ним побежал, а он скинул мобилу, другой тоже кому-то передал, и двоих копы избили, но в клетку посадить не смогли», — рассказывает соотечественник, вернувшийся из поездки минувшей весной.

Таиланд — экзотика не для всех

Россияне едут в Таиланд за живописной природой, дешевой едой, колоритной культурой и ночной жизнью. Тем не менее отдыхающие жалуются на местных леди-боев (ЛГБТ-движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

«После полуночи мужчине одному лучше не показываться на улице. Леди-бои окружают с предложениями секс-услуг. Отвязаться от них невозможно, будут преследовать на байке до отеля», — отмечает российский турист.

Кроме того, отдыхающие в королевстве россияне жалуются на дорожный трафик. В Таиланде часто происходят смертельные ДТП с участием приезжих. Бывалые туристы называют байк, взятый напрокат, рискованным мероприятием.

«Первое впечатление от страны, мягко сказать, совсем не очень — старые ветхие бараки, мусор на улицах, сумбурное правостороннее движение на дорогах…» — говорится в одном из отзывов на портале «Тонкости туризма».

Читайте также:

Жена умерла, муж в коме, требуют миллион: отдых в Турции обернулся адом

Плохой сервис, конские цены, вкусная еда: куда поехать летом на отдых в СНГ

Срок за поцелуй, жара за 40: что еще может испортить туристам отдых в ОАЭ

Акулы, лихорадка, злые местные: что еще может испортить отдых в Египте