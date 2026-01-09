Атака США на Венесуэлу
09 января 2026 в 17:52

Пенсионерка отдала мошенникам золотые слитки и обогатила их на 3 млн рублей

Жительница Ярославля отдала мошенникам золотые слитки на 3 млн рублей

Фото: Global Look Press
Жительница Ярославля попала под влияние мошенников и отдала им несколько золотых слитков, сообщили в управлении МВД России по Ярославской области. Злоумышленники выдали себя за сотрудников банковского надзора и силового ведомства. В итоге женщина потеряла драгоценные металлы на 3 млн рублей.

Жительница Ленинского района, поверившая «сотрудникам банковского надзора и силового ведомства», отдала неизвестным золотые слитки и наличные на сумму более 3 млн рублей, — говорится в сообщении.

Уточняется, что сперва злоумышленники убедили пожилую женщину купить четыре золотых слитка и передать их курьеру. Она также собрала все имевшиеся у нее наличные деньги и даже заняла средства у соседей. Затем потерпевшая отдала средства уже другому курьеру. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее в МВД выделили три основные возрастные группы курьеров, участвующих в мошенничестве. Так, в роли посредников в преступных схемах участвуют молодые люди, взрослые с криминальным прошлым и пожилые, которых обманывают и вынуждают действовать.

Ярославль
Ярославская область
мошенники
кражи
пенсионеры
