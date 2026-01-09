Атака США на Венесуэлу
09 января 2026 в 12:50

МВД назвало три основные возрастные группы курьеров-мошенников

МВД: курьерами-мошенниками чаще всего становятся молодые и пожилые люди

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
МВД выделило три основные возрастные группы курьеров, участвующих в мошенничестве, сообщили в пресс-службе ведомства. Так, в роли посредников в преступных схемах участвуют молодые люди, взрослые с криминальным прошлым и пожилые, которых обманывают и вынуждают действовать.

Практика показывает, что роль курьера в мошеннических схемах берут на себя самые разные люди. Тем не менее можно выделить три наиболее часто встречающиеся группы: 16–24 лет, <...> 30–39 лет, <...> старше 50 лет, — говорится в сообщении.

В возрасте от 16 до 24 лет курьерами чаще становятся юноши из регионов России и стран СНГ. У них нет стабильной работы, но есть финансовые трудности. Их привлекают обещания заработка от нескольких тысяч до десятков тысяч рублей за одну операцию.

Люди в возрасте 30–39 лет, часто с криминальным прошлым и зависимостями, сознательно выбирают незаконный заработок и соглашаются на работу в теневом секторе.

Среди людей старше 50 лет курьерами чаще становятся женщины. Их сначала обманывают, лишают сбережений, а потом под угрозами заставляют выполнять операции. Женщины действуют из страха, полагая, что помогают банку или следствию.

Ранее в Краснодаре пенсионер лишился 2,1 миллиона рублей из-за хитроумной схемы мошенников. Выдав себя за курьера службы доставки, а затем за сотрудника правоохранительных органов и Центробанка, злоумышленники заставили его сообщить код из СМС и передать наличные другому человеку для «защиты». Однако вскоре связь прервалась. Тогда пенсионер обратился в полицию.

