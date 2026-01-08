Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 января 2026 в 20:13

Мошенники отобрали у доверчивого россиянина миллионы рублей

В Краснодаре мошенники выманили у пенсионера 2,1 млн рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Краснодаре 68-летний пенсионер стал жертвой многоходовой мошеннической схемы, в результате которой лишился 2,1 млн рублей, сообщили «Радио 1» в городском управлении МВД. Атака началась со звонка от лжесотрудника службы доставки, который под предлогом получения посылки выманил у мужчины код из СМС. Вскоре после этого пенсионеру пришло уведомление о якобы произошедшем взломе его аккаунта на «Госуслугах».

Затем на связь вышел другой мошенник, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Он подтвердил факт утечки данных и начал запугивать мужчину возможными правовыми последствиями. В финале схемы в разговор вступил третий злоумышленник, назвавшийся представителем Центробанка. Он убедил краснодарца, что для защиты денег от гипотетических хакеров необходимо срочно задекларировать наличные средства, передав их официальному курьеру.

После получения денег связь с мнимыми специалистами мгновенно прекратилась, и мужчина осознал, что стал жертвой обмана. Он незамедлительно обратился с заявлением в полицию.

Ранее в пресс-центре МВД РФ сообщили, что мошенники вынуждают россиян устанавливать вредоносное программное обеспечение, представляясь сотрудниками правоохранительных органов под предлогом защиты финансов. Аферисты, как указали в ведомстве, рассказывают жертвам о фиктивной угрозе дистанционного хищения денежных средств.

Краснодар
мошенники
аферисты
деньги
