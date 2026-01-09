Названы любимые направления россиян для отдыха в январе OneTwoTrip: после новогодних каникул россияне поедут в Таиланд, Турцию и Италию

Большинство жителей России после новогодних каникул поедут за границу в Таиланд, следует из данных сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. По данным аналитиков, на курорт приходится 13,8% отельных заказов. В лидерах также оказались Турция и Италия с результатами в 9,3% и 5,9% соответственно, передает РИА Новости.

Среди зарубежных направлений, востребованных у россиян, в январе лидирует Таиланд: на страну приходится 13,8% отельных заказов, что, однако, на 25% меньше прошлого года. В топ-3 также вошли Турция с долей 9,3% и Италия с 5,9%, — говорится в материале.

При этом на зарубежные страны приходится 46% бронирований, а на путешествия по России — 54%. Аналитики также отметили, что за последний год доля зарубежных заказов выросла почти на 10%.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе обратила внимание, что спрос россиян на туры по стране снизился почти на 10%. Однако, по ее словам, в то же время выросли самостоятельные бронирования.