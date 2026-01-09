Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 января 2026 в 09:59

Названы любимые направления россиян для отдыха в январе

OneTwoTrip: после новогодних каникул россияне поедут в Таиланд, Турцию и Италию

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Большинство жителей России после новогодних каникул поедут за границу в Таиланд, следует из данных сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. По данным аналитиков, на курорт приходится 13,8% отельных заказов. В лидерах также оказались Турция и Италия с результатами в 9,3% и 5,9% соответственно, передает РИА Новости.

Среди зарубежных направлений, востребованных у россиян, в январе лидирует Таиланд: на страну приходится 13,8% отельных заказов, что, однако, на 25% меньше прошлого года. В топ-3 также вошли Турция с долей 9,3% и Италия с 5,9%, — говорится в материале.

При этом на зарубежные страны приходится 46% бронирований, а на путешествия по России — 54%. Аналитики также отметили, что за последний год доля зарубежных заказов выросла почти на 10%.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе обратила внимание, что спрос россиян на туры по стране снизился почти на 10%. Однако, по ее словам, в то же время выросли самостоятельные бронирования.

курорты
путешествия
Таиланд
Турция
Италия
туризм
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Власти России предупредили об исчезновении части параллельного импорта
Канатные дороги на Эльбрусе закрыли из-за метели
Погода в Москве в пятницу, 9 января: столица утонет в сугробах?
«Вассальная зависимость»: в ЕП спрогнозировали захват Гренландии США
Опасное увлечение привело 15-летнего зацепера к смерти
Сбербанк бьет тревогу из-за угрозы дипфейков
«Тяжелейший удар»: в Госдуме высказались о мощнейшей атаке ВС РФ на Украину
В Подмосковье выпало рекордное количество осадков
Браконьеры в российском регионе сделали сиротами двух тигрят
Целый город под Киевом оказался обесточен
«В связи со сложной ситуацией»: в Киеве настали «темные времена»
В России может появиться важный закон о защите недвижимости
На юге Италии впервые за 40 лет наступил снежный «апокалипсис»
Володин рассказал о новом законе для поддержки семей с детьми
Адвокат раскрыла, когда Долина передаст Лурье ключи от скандальной квартиры
Революция маркетплейсов: как они изменили наши покупательские привычки
Метель в Москве парализовала аэропорты
Быстрый сброс веса на шоколадной монодиете: основные правила и советы
Инвестор назвал главную финансовую ошибку
«Привлек внимание»: реакция Небензи на атаку на Венесуэлу удивила китайцев
Дальше
Самое популярное
Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет
Общество

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет

Стало известно, какой ответ могут получить США за захват судна РФ
США

Стало известно, какой ответ могут получить США за захват судна РФ

Немецкая сказка к Рождеству: знаменитый дрезденский штоллен с изюмом и ромом — простые ингредиенты и легкая сборка
Общество

Немецкая сказка к Рождеству: знаменитый дрезденский штоллен с изюмом и ромом — простые ингредиенты и легкая сборка

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.