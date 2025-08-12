Обещала люкс и Меладзе: турагент развела 150 человек и легла в психушку

Туроператор из Тулы Анна оказалась в центре грандиозного скандала. Клиенты обвинили девушку в мошенничестве. По их словам, она продавала им путевки, брала деньги, после чего переставала отвечать на звонки и сообщения. Сейчас Анна лежит в психиатрической клинике. Общая сумма ущерба составила 25 млн рублей. Как девушка обманывала туристов, привлекая их мнимыми выступлениями певцов Валерия Меладзе и Михаила Шуфутинского, что о ней говорят знакомые, сможет ли она избежать наказания — в материале NEWS.ru.

Как туроператор из Тулы обманула знакомую

Одна из пострадавших Юлия рассказала NEWS.ru, что была знакома с Анной около 10 лет. Все это время она пользовалась ее услугами — два раза в год летала в отпуск с семьей или друзьями. В сентябре Юлия должна была поехать в любимый отель в турецком Белеке, чтобы отпраздновать день рождения старшей дочери.

«В начале июня Аня мне отправила голосовое сообщение о том, что появились отказные туры, надо их срочно брать. Мол, хорошее предложение. Мне не подошел один отель, второй, и она предложила мне мой любимый. Сказала, что на него большая скидка. При этом Анна попросила поскорее перевести деньги, нужно было отправить 50 тысяч», — рассказывает Юлия.

Женщина перечислила туроператору оговоренную сумму. Потом Анна скинула ссылку на оплату билетов на самолет. Юлия перешла на сайт и оплатила еще 70 тысяч рублей. Турагент в ответ прислала ей билеты. Позже выяснилось, что — чужие.

«Если знаешь человека 10 лет, вряд ли станешь копать под него, проверять что-то. Тем более раньше мы летали, все было нормально. Потом я перевела Анне еще 50 тысяч, она попросила сразу оплатить, потому что ей нужно было потратить какие-то бонусы, что-то оплатить. Но в этот раз мне не очень понравился наш диалог в переписке. Я почувствовала тревогу и решила проверить», — вспоминает Юлия.

Она попросила у Анны прислать бронь на отель, а затем написала в гостиницу. На ресепшене сначала не увидели заявку, но вскоре она появилась. Казалось, что все было в порядке.

«Но Аня мне не отвечала три дня, я опять написала на ресепшен, попросила еще раз перепроверить. У меня было внутреннее беспокойство. Мне сказали, что наша бронь была, но теперь ее отменили. Ее не оплатили и аннулировали», — рассказывает Юлия.

Она начала звонить и писать Анне, но та не брала трубку и не отвечала на сообщения. Юлия связалась с подругой девушки, которая рассказала о мошенничестве. Девушка отдала Анне 200 тысяч рублей.

Что рассказали другие пострадавшие от турагентки-мошенницы

Другой пострадавший — Сергей купил у Анны два тура по стопроцентной предоплате — в Турцию в конце сентября и в Таиланд в декабре. Он рассказал NEWS.ru, что раньше приобретал путевки у девушки и все было в порядке. К тому же Анна — бывшая жена его приятеля.

«Никаких нареканий не было, никаких подозрений. 19 июля я решил ей написать, появились вопросы по поездке. Но она не вышла на связь. Потом выяснилось, что у Анны начались проблемы с декабря», — рассказал Сергей.

Еще одна пострадавшая — Анастасия в беседе с NEWS.ru сообщила, что также неоднократно покупала туры у Анны. Девушка захотела полететь с друзьями в Таиланд в ноябре. Она оплатила полную стоимость поездки — 280 тысяч рублей. Причем Анастасия, как и другие пострадавшие, перевела деньги прямо на личную карту Анны.

«Через два дня я потребовала у нее договор с номером брони. Она мне скинула липовый документ с несуществующим туром. Спустя неделю у нас возникли обстоятельства, из-за которых пришлось отменить поездку. Я написала Анне, но сообщения и звонки оставались без ответа. Тогда я начала звонить общим знакомым и узнала эту новость», — вспоминает Анастасия.

Екатерина рассказала NEWS.ru, что на Новый год полетела с семьей на Шри-Ланку. Тур был оплачен до 5 января, однако девушка заболела, и ей с семьей пришлось вернуться в Россию 30 декабря.

«Мы раньше улетели на шесть дней. За это нам деньги никто не вернул, хотя я не неоднократно писала Анне. Она все время говорила: „Как же так, я же подала бумаги на возврат, сейчас разберусь“. Но все так и осталось без изменений», — рассказала Екатерина.

Женщина добавила, что обратиться к Анне ей посоветовала подруга. Девушка предложила тур дешевле на 200 тысяч, чем другие операторы.

Как в полиции расследуют случаи мошенничества со стороны турагента

По словам Юлии, было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, хотя официально в СК РФ об этом не заявляли. Она уточнила, что с пострадавшими общались два следователя.

«45 заявлений в Туле. Аню из одной „дурки“ перевели в другую под надзор полиции», — сообщила Юлия.

Она добавила, что пострадавшие создали чат. 18 июля в нем состояли 36 человек, сейчас — 142. Помимо пострадавших, в чате есть юрист, который помогает с правовыми вопросами и документами. Кроме того, в таблице ведется учет со всеми данными о том, кто, куда и когда должен был лететь и сколько денег заплатил Анне.

«В чате потерпевших я вижу, что правоохранительные органы действуют, но Аня закосила под дурочку. Пока не было экспертиз», — отметила Юлия.

Девушка и другие пострадавшие, с которыми поговорил корреспондент NEWS.ru, не надеются получить обратно свои деньги.

«Их у Анны уже нет. Сейчас на ее карте 50 тысяч рублей. И родители старые», — рассказала она.

Что известно о турагенте-мошеннице

Анна зарегистрировала туристическую компанию в апреле 2023 года. По данным базы СПАРК, в 2024-м у фирмы не было прибыли. Судя по финансовым отчетам, компания «не подает признаков жизни». Других активов у Анны нет.

По словам Юлии, турагент — красивая, ухоженная девушка, которая любит тусовки и красивую жизнь. У нее нет семьи. Как сказала собеседница NEWS.ru, Анна освоила аксесс-барс — технику, основанную на легком прикосновении к 32 точкам на голове, активация которых помогает снять ограничивающие убеждения, снизить стресс и улучшить самочувствие.

«Она организовывала ретриты. В сентябре один из них должен был пройти на Бали», — добавила Юлия.

В Telegram-канале турфирмы последний пост датируется 15 июля. В нем были размещены объявления о турах по выгодным ценам в Турцию, Таиланд, Вьетнам, ОАЭ, на Кубу, индонезийский остров Бали и в другие страны. Анна также продавала туры на концерты Земфиры, Меладзе, Юлии Савичевой, Шуфутинского, Artik & Asti и других артистов.

Сможет ли турагент-обманщица избежать наказания

В данном случае речь идет о многоэпизодном мошенничестве, заявил в разговоре с NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его словам, за это преступление, согласно Уголовному кодексу РФ, можно получить до 15 лет лишения свободы.

«Если Анна легла в „психушку“, чтобы избежать уголовной ответственности, это ей может не помочь. По результатам экспертизы она может быть признана вменяемой на момент совершения преступления. Вряд ли результат экспертизы будет другой. Поэтому у этой мошенницы большие шансы отправиться в места лишения свободы», — сказал Багатурия.

Что касается пострадавших, то вряд ли они смогут вернуть свои деньги, уточнил адвокат. Он отметил, что многое зависит от того, какая сумма на данный момент есть в наличии у Анны.

«Если она их уже потратила, вывела и никогда об этом не расскажет, то шансы нулевые. Пострадавшие могут заявить к ней гражданские иски, которые будут удовлетворены, но это нисколько не приблизит их к возврату денег. Поэтому шансы нулевые», — отметил Багатурия.

