Ивлеева одним словом описала свою грудь

Телеведущая Анастасия Ивлеева в Instagram (деятельность в РФ запрещена) назвала свою грудь автономной. Так она ответила на вопрос подписчика, почему ее грудь выглядит по-разному на всех фото и видео.

Да бог ее знает, она автономна! То худеем, то полнеем! Гормоны плюс вайбы и растущая луна, — написала Ивлеева.

Ранее Ивлеева присоединилась к популярному интернет-тренду, предлагающему вспомнить первые видео в соцсетях. При просмотре архивных роликов она испытала сильные эмоции и едва смогла сдержать слезы. Контент-мейкер специально открыла для поклонников ранее скрытые публикации своего прошлого. Она долго выбирала подходящий ролик, так как все записи показались ей значительными.

До этого Ивлеева опубликовала фото из ЗАГСа в черном платье. Она выложила кадры, среди которых поклонники нашли момент бракосочетания с Филиппом Бегаком.

Также телеведущая угодила в новый скандал, после того как обвинила коллег по цеху во временной передаче аккаунтов мошенникам за большой гонорар. Блогер Ида Галич и ведущая Ксения Бородина резко осудили версию знаменитости о таких ситуациях.