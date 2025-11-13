Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 18:20

Настя Ивлеева выбрала черное свадебное платье для ЗАГСа

Настя Ивлеева опубликовала фото из ЗАГСа в черном платье

Анастасия Ивлеева Анастасия Ивлеева Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева опубликовала фото из ЗАГСа в черном платье. В Instagram (деятельность в РФ запрещена) она выложила кадры, среди которых поклонники нашли момент бракосочетания с Филиппом Бегаком.

Ивлеева вышла замуж в декабре 2024 года, но тогда не делилась подробностями церемонии. Оказалось, что знаменитости заключили брак без присутствия свидетелей. Невеста надела черное мини-платье, а жених — повседневные брюки и теплую кофту на молнии в тон наряду Ивлеевой.

При этом спустя несколько месяцев супруги устроили свадьбу, куда пригласили родственников и близких друзей. Торжество прошло в Ялте, а Ивлеева сменила несколько нарядов. Блогер уже была замужем за рэпером Элджеем, с которым прожила чуть меньше двух лет и рассталась в 2021 году.

Ранее Ивлеева угодила в новый скандал, после того как обвинила коллег по цеху во временной передаче аккаунтов мошенникам за большой гонорар. Блогер Ида Галич и ведущая Ксения Бородина резко осудили версию знаменитости о таких ситуациях.

Анастасия Ивлеева
блогеры
ЗАГС
свадьбы
