Настя Ивлеева выбрала черное свадебное платье для ЗАГСа

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева опубликовала фото из ЗАГСа в черном платье. В Instagram (деятельность в РФ запрещена) она выложила кадры, среди которых поклонники нашли момент бракосочетания с Филиппом Бегаком.

Ивлеева вышла замуж в декабре 2024 года, но тогда не делилась подробностями церемонии. Оказалось, что знаменитости заключили брак без присутствия свидетелей. Невеста надела черное мини-платье, а жених — повседневные брюки и теплую кофту на молнии в тон наряду Ивлеевой.

При этом спустя несколько месяцев супруги устроили свадьбу, куда пригласили родственников и близких друзей. Торжество прошло в Ялте, а Ивлеева сменила несколько нарядов. Блогер уже была замужем за рэпером Элджеем, с которым прожила чуть меньше двух лет и рассталась в 2021 году.

Ранее Ивлеева угодила в новый скандал, после того как обвинила коллег по цеху во временной передаче аккаунтов мошенникам за большой гонорар. Блогер Ида Галич и ведущая Ксения Бородина резко осудили версию знаменитости о таких ситуациях.