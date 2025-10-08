ЗАГСы Москвы приняли свыше двух тысяч заявлений на красивые даты 2026 года

В Москве ЗАГСы приняли свыше двух тысяч заявлений о регистрации брака на красивые даты в 2026 году, пишет «Москва 24» со ссылкой на начальника управления ЗАГС Москвы Светлану Уханеву. Самой популярной датой стало 26 июня. Ее выбрали уже более 530 пар.

Спрос на красивые даты для свадеб среди столичных молодоженов не падает. На текущий момент мы получили более двух тысяч заявлений именно на такие даты, что составляет 30% от общего числа, – отметила Уханева.

Востребованными датами также стали 6 июня и 8 августа. Их выбрали свыше 430 и 330 пар соответственно. Больше всего заявлений поступило именно на июнь. На этот месяц приходятся 6 из 10 самых популярных дат.

Ранее сообщалось, что в Москве самой возрастной невестой 2025 года стала 91-летняя женщина. А самому взрослому жениху столицы на момент вступления в брак исполнилось 96 лет.