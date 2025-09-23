Самая взрослая невеста в Москве вышла замуж в 91 год Самой возрастной невестой 2025 года в Москве стала 91-летняя женщина

В Москве самой возрастной невестой 2025 года стала 91-летняя женщина, а самым взрослым женихом — 96-летний мужчина, сообщила РИА Новости глава московского управления ЗАГС Светлана Уханева. Всего в столице зарегистрировали около 1,2 тысячи браков среди людей старше 60 лет.

В возрасте старше 60 лет в среднем вступает в брак 2% невест и 3,5% женихов. В этом году самому взрослому жениху на момент вступления в брак исполнилось 96 лет, а самой взрослой невесте — 91 год, — сказала Уханева.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что после введения Россией безвизового режима для Китая стоит ожидать потока китайских женихов, которые будут искать русских невест. По ее мнению, такой сценарий представляется возможным, так как в Китае количество мужчин превышает количество женщин.

Данные портала «Реестр ЗАГС» показали, что средний возраст вступления в брак в России за последние пять лет увеличился на три года. Сейчас среди невест он составляет 33,2 года, а был — 30,7 года. Статистика показывает последовательный рост. Аналогичная тенденция наблюдается и среди мужчин — средний возраст женихов увеличился с 32,8 года в 2021 году до 35,3 года в 2025-м.