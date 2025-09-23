«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
23 сентября 2025 в 11:23

Самая взрослая невеста в Москве вышла замуж в 91 год

Самой возрастной невестой 2025 года в Москве стала 91-летняя женщина

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Москве самой возрастной невестой 2025 года стала 91-летняя женщина, а самым взрослым женихом — 96-летний мужчина, сообщила РИА Новости глава московского управления ЗАГС Светлана Уханева. Всего в столице зарегистрировали около 1,2 тысячи браков среди людей старше 60 лет.

В возрасте старше 60 лет в среднем вступает в брак 2% невест и 3,5% женихов. В этом году самому взрослому жениху на момент вступления в брак исполнилось 96 лет, а самой взрослой невесте — 91 год, — сказала Уханева.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что после введения Россией безвизового режима для Китая стоит ожидать потока китайских женихов, которые будут искать русских невест. По ее мнению, такой сценарий представляется возможным, так как в Китае количество мужчин превышает количество женщин.

Данные портала «Реестр ЗАГС» показали, что средний возраст вступления в брак в России за последние пять лет увеличился на три года. Сейчас среди невест он составляет 33,2 года, а был — 30,7 года. Статистика показывает последовательный рост. Аналогичная тенденция наблюдается и среди мужчин — средний возраст женихов увеличился с 32,8 года в 2021 году до 35,3 года в 2025-м.

невесты
женихи
браки
ЗАГС
Москва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме нашли способ выдавать каждой семье по новому автомобилю
Член родительского комитета объяснил, зачем детям нужно домашнее задание
Семья Хеслина приняла жесткое решение после смерти артиста в ресторане
Павильон с автозапчастями повис на краю обрыва в Красноярске
Запечённый лаваш с фаршем и овощами: станет частым гостем на вашем столе
Наступление ВС России на Харьков 23 сентября: «огненный ад» ВСУ, Купянск
Как средние компании выдерживают конкуренцию с федеральными сетями
«Одноклассники» узнали, какие хобби наиболее популярны у россиян
«Друг семьи» оказался растлителем: мать нашла переписку дочери с мужчиной
Булыкин раскрыл, кто выиграет «Золотой мяч» в следующем году
Названы витамины и минералы, без которых кальций плохо усваивается
Дипломаты подтвердили тревожные новости о россиянах в Турции
Сын Краско раскрыл, кому достанется в наследство дача в Грузино
Бренд лимузинов для Путина взялся за премиальные конфеты и мороженое
«Мошенников нужно забыть»: в России призвал запретить сериал о Блиновской
В Дании оценили угрозу от появившихся под Копенгагеном дронов
Погода в Москве во вторник, 23 сентября: когда температура упадет до нуля?
Турция готовит США одно предложение по Boeing и Lockheed Martin
Стало известно о состоянии пострадавших после атаки на поселок Форос
В АвтоВАЗе ответили на фейки о Lada Aura
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.