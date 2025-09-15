Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 сентября 2025 в 17:46

В Госдуме предрекли поток иностранных женихов для русских невест

Депутат Журова: безвизовый режим для КНР приведет к потоку китайских женихов

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

После введения Россией безвизового режима для Китая стоит ожидать потока китайских женихов, которые будут искать русских невест, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. По ее мнению, которое приводит «Газета.Ru», такой сценарий представляется возможным, так как в Китае количество мужчин превышает количество женщин.

В Китае сейчас количество мужчин превышает количество женщин, что создает определенные проблемы с построением семей. Так что, когда Россия введет безвизовый режим, китайские мужчины поедут к нам за невестами, — полагает Журова.

Она также обратила внимание на то, что введение безвизового режима с Китаем позволит получать налоговые отчисления от туристов. Сам Китай, по ее словам, сможет заменить для россиян Египет и Турцию. Журова обратила внимание, что раньше Поднебесная была не самым популярным направлением у туристов.

При этом у страны многовековая история. Кроме того, в Китае несколько климатических зон, так что можно отдыхать не только в жарком климате на море, но и выбираться на горнолыжные курорты, — резюмировала Журова.

Ранее вице-президент АТОР Артур Мурадян рассказал, что цены на туры в безвизовый Китай начинаются от 120 тысяч рублей. В среднем стоимость путевки составляет около 180 тысяч рублей. После ввода нового пропускного режима цены выросли на 15–20%, добавил эксперт.

Россия
безвизовый режим
Китай
женихи
невесты
