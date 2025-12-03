Индийская невеста побывала в комнате жениха и сразу же попросила развода

Жительница индийского города Деория расторгла брак после того, как осмотрела комнату супруга, сообщает портал News18. Свадьба состоялась 25 ноября. Сразу после ритуалов невеста впервые приехала в дом жениха. Спустя 20 минут она вышла из комнаты и заявила, что не будет там жить.

Родственники обеих сторон пытались изменить решение девушки, но она отказалась. На следующий день семьи и сельский совет обсуждали ситуацию около пяти часов. Итогом встречи стали расторжение брака и возврат подарков.

Ранее в Симферополе мужчина заявил в полицию об исчезновении жены. Однако позднее стало известно, что россиянин сам ее и убил во время ссоры на почве ревности. Преступник задушил жертву и сбросил ее тело в канаву. Обвиняемый также снял с погибшей кольца и сдал их в ломбард.

До этого японец Сатору Такаба в течение 26 лет сохранял квартиру, в которой убили его жену, заплатив за аренду более 11,6 млн рублей. В итоге именно это помогло полиции найти подозреваемую по совпадению ДНК. Его усилия также способствовали изменению законодательства об отмене срока давности для тяжких преступлений.