Мужчина 26 лет платил за квартиру и помог найти убийцу жены Японец помог поймать убийцу жены после 26 лет аренды квартиры, где ее не стало

Японец в течение 26 лет сохранял нетронутой квартиру, где убили его жену, потратив на аренду более 22 млн иен (11,6 млн рублей), что помогло полиции найти подозреваемую, сообщает The Asahi Shimbun. 69-летний Сатору Такаба не расторгал договор аренды в Нагое после гибели супруги в 1999 году, что позволило сохранить вещественные доказательства.

Подозреваемая, 69-летняя Кумико Ясуфуку, была задержана после совпадения ее ДНК с образцами крови, обнаруженными на месте преступления. Такаба изначально планировал расторгнуть договор аренды, но передумал после консультации с экспертом, предположившим, что часть крови могла принадлежать убийце.

В материале говорится, что японец также участвовал в кампании за отмену срока давности для тяжких преступлений, что привело к изменению законодательства в 2010 году. Полиция высоко оценила роль вдовца, отметив, что сохранение места преступления стало решающим фактором для раскрытия дела.

