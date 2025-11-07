Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Мужчина 26 лет платил за квартиру и помог найти убийцу жены

Японец помог поймать убийцу жены после 26 лет аренды квартиры, где ее не стало

Полиция Полиция Фото: Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Японец в течение 26 лет сохранял нетронутой квартиру, где убили его жену, потратив на аренду более 22 млн иен (11,6 млн рублей), что помогло полиции найти подозреваемую, сообщает The Asahi Shimbun. 69-летний Сатору Такаба не расторгал договор аренды в Нагое после гибели супруги в 1999 году, что позволило сохранить вещественные доказательства.

Подозреваемая, 69-летняя Кумико Ясуфуку, была задержана после совпадения ее ДНК с образцами крови, обнаруженными на месте преступления. Такаба изначально планировал расторгнуть договор аренды, но передумал после консультации с экспертом, предположившим, что часть крови могла принадлежать убийце.

В материале говорится, что японец также участвовал в кампании за отмену срока давности для тяжких преступлений, что привело к изменению законодательства в 2010 году. Полиция высоко оценила роль вдовца, отметив, что сохранение места преступления стало решающим фактором для раскрытия дела.

Ранее в Тульской области раскрыли убийство мужчины, которого зарезали и забили молотком ради $10,5 тыс. (320 тыс. рублей по состоянию на 2003 год). Преступление произошло 22 года назад после сделки по продаже квартиры.

