Убийство генерала, Тарасова в гневе, WhatsApp не работает: что дальше

Убийство генерала, Тарасова в гневе, WhatsApp не работает: что дальше

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова обругала бывшего российского фигуриста Ивана Десятова, генерал-лейтенанта Вооруженных сил РФ Фанила Сарварова убили на парковке, жители Москвы и Санкт-Петербурга остались без WhatsApp — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Беглый российский фигурист будет выступать в тюрьме?

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала дураком бывшего российского фигуриста Ивана Десятова, которого пожизненно отстранили от соревнований после обвинений в сексуальном насилии. По ее словам, теперь спортсмен «будет выступать в тюрьме».

«Он дурак. Теперь будет выступать в тюрьме», — подчеркнула она.

Десятов, представляющий США на соревнованиях по танцам на льду, получил пожизненное отстранение из-за подозрений в сексуальных домогательствах. Решение 20 декабря опубликовал Американский центр безопасного спорта. При этом в перечне отстраненных спортсменов указано, что вердикт пока не окончательный. За 24-летним фигуристом остается право подать апелляцию.

Десятова временно отстранили от соревнований в США еще в октябре 2024 года. Спустя месяц International Skating Union распространил санкции на турниры под своей эгидой. Позднее выступающая за Эстонию французская фигуристка Солен Мазинг заявила, что в 2023 году стала жертвой сексуального насилия со стороны Десятова. Произошло это, по ее словам, в Хорватии.

Изабелла Флорес и Иван Десятов выступают во время произвольной программы по танцам на льду Фото: PIXSELL/XinHua/Global Look Press

Девушка заявила, что они вместе с Десятовым и другими спортсменами поужинали, после чего фигуристка пошла в номер, где выпила лекарства для улучшения сна. Фигурист, по ее словам, проник в номер и воспользовался беспомощным состоянием девушки.

«Я никогда не забуду те соревнования в прошлом сезоне. Казалось, все шло как обычно, пока все не изменилось. В тот день я подверглась сексуальному насилию со стороны другого спортсмена. Этот момент заморозил время, а вместе с ним и мой голос. Я молчала неделями, запертая в одиночестве, которым не смела поделиться. <...> Я не позволю оставить этот поступок безнаказанным», — отметила Мазинг.

Разбирательства длились больше года, но в итоге 19 декабря Американский центр безопасности спорта отстранил Десятова от соревнований.

Десятов родился в Москве. В четырехлетнем возрасте он начал заниматься фигурным катанием. В 2021 году спортсмен вместе с Екатериной Андреевой стали четвертыми на первенстве России среди юниоров в танцах на льду. После этого дуэт перебрался в Белоруссию. За США Десятов катался с Изабеллой Флорес с 2022 года: дуэт занимал седьмое и десятое места на чемпионатах страны.

В Москве жестоко расправились с генералом

Начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров погиб в результате подрыва его автомобиля Kia Sorento на улице Ясеневой в Москве. После взрыва мужчина находился в тяжелом состоянии с множественными осколочными ранениями, травмами ног и переломом лицевой кости. Врачи боролись за его жизнь, но спасти так и не смогли.

Как сообщила представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, взрывное устройство сработало под днищем машины. По ее словам, к подрыву Сарварова могут быть причастны украинские спецслужбы. Следователи возбудили уголовное дело сразу по двум статьям — «Убийство, совершенное общеопасным способом» и «Незаконный оборот взрывчатых веществ».

Обстановка на месте взрыва машины на парковке во дворе дома № 12 по улице Ясеневой Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

«По данным следствия, утром 22 декабря на улице Ясеневой в Москве было приведено в действие взрывное устройство, установленное под днищем автомобиля. В результате полученных травм скончался начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров», — подчеркнула Петренко.

Позже выяснилось, что офицер был внесен в базу украинского сайта «Миротворец». Там он фигурировал с мая 2022 года. В его карточке была указана дата обновления информации — 22 декабря 2025 года. Этот день помечен как дата «ликвидации».

Согласно открытым данным, Сарваров родился в 1969 году. С 1992 по 2003 год принимал непосредственное участие в боевых действиях в ходе Чеченской войны и Осетино-Ингушского конфликта, позже закончил Военную академию Генштаба. В 2015–2016 году выполнял задачи по организации и проведению операции против террористов в Сирии. Награжден орденами Мужества и «За военные заслуги», медалью Суворова и медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней.

Когда россияне окончательно попрощаются с WhatsApp?

Российские пользователи 22 декабря начали массово жаловаться на сбои в работе мессенджера WhatsApp. Согласно данным с сайта «Сбой.рф», больше всего сообщений о неполадках поступает из Москвы и Санкт-Петербурга. Жители этих городов отмечают, что в мессенджере не отправляются и не приходят сообщения.

При этом у многих WhatsApp не загружается с вечера 21 декабря. Кроме того, проблемы фиксируют в Подмосковье, Воронежской, Владимирской, Калининградской областях, Крыму и Краснодарском крае. Всего за последние сутки зарегистрировано свыше 1600 жалоб.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Как сообщил источник на телеком-рынке, скорость работы WhatsApp сократилась на 70–80%. По его словам, замедление мессенджера набирает обороты, и операторы связи к этому отношения не имеют. Пользователи жалуются на некорректную работу оповещений, невозможность отправки сообщений и сбой мобильного приложения.

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов подчеркнул, что WhatsApp может полностью прекратить работу в России в ближайшее время. По его словам, это официальная позиция Роскомнадзора, и сервис уже подвергается определенным ограничениям. Он отметил, что блокировка WhatsApp продлится до тех пор, пока он не начнет соблюдать российское законодательство.

«Это просто донастройка системы, потому что огромное количество провайдеров, широкополосного интернета, разные мобильные операторы по-разному управляют своей инфраструктурой, в каких-то регионах уже хорошо отстроена блокировка, где-то не очень хорошо. Это сложная система, чтобы все шлюзы блокировать, отделять трафик. Возможно, уже в ближайшее время WhatsApp отключат у всех», — пояснил Свинцов.

Читайте также:

Перехват БПЛА веревкой, зачистка Димитрова: новости СВО к вечеру 22 декабря

Благотворительность, помощь СВО? Как Долина может восстановить репутацию

«Прыжок в зиму»: идет мороз ниже -10, прогноз погоды в Москве на Новый год

«Она меня положила к себе»: учительницу-педофилку посадили на 13 лет

Пустой холодильник и труп младенца: в Норильске арестовали многодетную мать