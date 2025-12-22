Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 16:35

Перехват БПЛА веревкой, зачистка Димитрова: новости СВО к вечеру 22 декабря

Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Российские военнослужащие применили в зоне СВО веревки с грузами для перехвата вражеских коптеров, ВС РФ ликвидировали спецгруппу иностранного легиона ГУР МО Украины, а в Димитрове, Гришино и Родинском ведется уничтожение подразделений ВСУ. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 22 декабря, читайте в материале NEWS.ru.

Украинский беспилотник перехватили веревкой в зоне СВО

Российские военнослужащие применяют в зоне СВО веревки с грузами для перехвата и нейтрализации вражеских коптеров, сообщило Министерство обороны России. Ведомство также опубликовало видео применения такой методики.

На кадрах запечатлен принцип использования данного устройства: российский беспилотник несет подвешенную веревку с грузами, которую затем развернули прямо над вражеским квадрокоптером. После этого дрон ВСУ зацепился за веревку своими винтами и начал падение. Подобное простое устройство дает возможность перехватывать различные типы БПЛА. Оно эффективно против разведывательных квадрокоптеров, дронов-камикадзе и беспилотных бомбардировщиков.

ВС РФ расширяют буферную зону у Северска

Российские военные расширяют буферную зону у Северска в ДНР, заявил глава региона Денис Пушилин. Он добавил, что мирное население эвакуируют из города. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Спецгруппу иностранного легиона ГУР МО Украины ликвидировали в зоне СВО

Российские военные ликвидировали спецгруппу иностранного легиона ГУР МО Украины, сообщили силовые структуры РФ. В состав такого подразделения входили украинцы и американцы. При этом отмечается, что Киев все чаще использует элитный спецназ в качестве штурмовиков.

Российские войска зачищают три населенных пункта от ВСУ

Российские войска ведут уничтожение окруженных подразделений ВСУ в Димитрове и проводят зачистку населенных пунктов Гришино и Родинское, сообщили в Министерстве обороны РФ. В ведомстве добавили, что операция по ликвидации разрозненных подразделений противника осуществляется бойцами группировки «Центр».

В свою очередь пленный военнослужащий 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Виталий Набережный сообщил, что из трех полностью окруженных в Димитрове украинских бригад смогли остаться в живых лишь два украинских солдата, которые сдались в плен российским войскам. Мужчина признался, что привлек внимание российских военных стрельбой, чтобы получить возможность сдаться в плен.

Он пожаловался на проблемы с обеспечением окруженной группировки. Из медикаментов были только обезболивающее и парацетамол. Двум бойцам скинули одну банку тушенки на три дня, уточнил Набережный.

Военный эксперт предрек печальную судьбу румынскому хабу для снабжения ВСУ

Мосты, обеспечивающие логистическую связь с румынскими хабами для поставок вооружения ВСУ, будут уничтожены российскими войсками, заявил военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, ВС РФ эффективно устраняют каналы передачи военной помощи Киеву из-за рубежа.

Он подчеркнул, что оружие для Украины давно поступает через территорию Румынии. По словам военного эксперта, грузы доставляются морем в румынские порты, однако в настоящее время возникли сложности из-за повреждения мостов, соединяющих Румынию с Одесской областью.

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Российский боец рассказал, как с пробитой головой спас сослуживца

Боец СВО c позывным Старый заявил, что с пробитой осколком головой пронес на себе раненого сослуживца около 16 км. 50-летний мужчина сам получил ранение во время атаки дронов.

На следующее утро после этого боец нашел в лесу раненого сослуживца с пробитыми легкими и повреждением позвоночника. Мужчина оказал ему первую помощь, зафиксировал его тело клейкой лентой, закинул на плечо и отправился в путь. Мужчине пришлось преодолеть 16 км, прежде чем прийти к бойцам ВС РФ.

Раненого военнослужащего эвакуировали, а Старого, после оказания помощи, направили на передовую для доставки припасов. Вскоре он вновь был ранен, и тогда его отправили на лечение в Москву.

Читайте также:

Наступление ВС РФ на Харьков 22 декабря: ВСУ зажимают в клещи, Купянск

Доброволец Молотов из «Ахмата» раскрыл планы ВСУ в отношении Курской АЭС

Российские военные освободили населенный пункт в Харьковской области

Россия
Украина
Минобороны РФ
ВСУ
ВС РФ
дроны
ДНР
военные
Димитров
военные эксперты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле сделали заявление после убийства генерала Сарварова
«Она полыхнет»: в СФ резко отреагировали на вариант США контроля над ЗАЭС
Идеальная тишина: как выбрать окна для молодой семьи
Рак легких, «Тайны следствия», просьба Жигунова: как живет Дмитрий Поднозов
Следствие просит суд арестовать известного иноагента
«Почему они до сих пор живы?»: Миронов призвал ответить на теракты Киева
Мягкая дисциплина: как одежда формирует привычки и рабочий настрой
«Могилу копать будешь своему другу»: электрик застрелил девять человек
«Эти деньги заработала на своем горбу»: продюсер о сочувствии к Долиной
Условка за нападение с топором: суд оставил Михаила Хубутия на свободе
«Мы не хотим ничего запрещать»: Буцкая о блокировке Roblox в России
Экс-министру торговли Подмосковья вынесли приговор за нападение с топором
В Госдуме раскрыли, ждать ли возвращения пива на стадионы к Новому году
«Разные ситуации»: в Госдуме оценили налог на бездетность
У звезды сериалов «Тайны следствия» обнаружили рак с метастазами в мозг
ВСУ атаковали город-спутник Запорожской АЭС Энергодар
«Яндекс» ведет переговоры о продаже крупнейшего автомобильного портала
Сладков ответил на главный вопрос о мобилизации в 2026 году в рамках СВО
Работодатели пожаловались на массовую некомпетентность соискателей
Психиатр предупредил об опасности недобросовестных психологов
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.