Украинский беспилотник перехватили веревкой в зоне СВО
Российские военнослужащие применяют в зоне СВО веревки с грузами для перехвата и нейтрализации вражеских коптеров, сообщило Министерство обороны России. Ведомство также опубликовало видео применения такой методики.
На кадрах запечатлен принцип использования данного устройства: российский беспилотник несет подвешенную веревку с грузами, которую затем развернули прямо над вражеским квадрокоптером. После этого дрон ВСУ зацепился за веревку своими винтами и начал падение. Подобное простое устройство дает возможность перехватывать различные типы БПЛА. Оно эффективно против разведывательных квадрокоптеров, дронов-камикадзе и беспилотных бомбардировщиков.
ВС РФ расширяют буферную зону у Северска
Российские военные расширяют буферную зону у Северска в ДНР, заявил глава региона Денис Пушилин. Он добавил, что мирное население эвакуируют из города. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.
Спецгруппу иностранного легиона ГУР МО Украины ликвидировали в зоне СВО
Российские военные ликвидировали спецгруппу иностранного легиона ГУР МО Украины, сообщили силовые структуры РФ. В состав такого подразделения входили украинцы и американцы. При этом отмечается, что Киев все чаще использует элитный спецназ в качестве штурмовиков.
Российские войска зачищают три населенных пункта от ВСУ
Российские войска ведут уничтожение окруженных подразделений ВСУ в Димитрове и проводят зачистку населенных пунктов Гришино и Родинское, сообщили в Министерстве обороны РФ. В ведомстве добавили, что операция по ликвидации разрозненных подразделений противника осуществляется бойцами группировки «Центр».
В свою очередь пленный военнослужащий 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Виталий Набережный сообщил, что из трех полностью окруженных в Димитрове украинских бригад смогли остаться в живых лишь два украинских солдата, которые сдались в плен российским войскам. Мужчина признался, что привлек внимание российских военных стрельбой, чтобы получить возможность сдаться в плен.
Он пожаловался на проблемы с обеспечением окруженной группировки. Из медикаментов были только обезболивающее и парацетамол. Двум бойцам скинули одну банку тушенки на три дня, уточнил Набережный.
Военный эксперт предрек печальную судьбу румынскому хабу для снабжения ВСУ
Мосты, обеспечивающие логистическую связь с румынскими хабами для поставок вооружения ВСУ, будут уничтожены российскими войсками, заявил военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, ВС РФ эффективно устраняют каналы передачи военной помощи Киеву из-за рубежа.
Он подчеркнул, что оружие для Украины давно поступает через территорию Румынии. По словам военного эксперта, грузы доставляются морем в румынские порты, однако в настоящее время возникли сложности из-за повреждения мостов, соединяющих Румынию с Одесской областью.
Российский боец рассказал, как с пробитой головой спас сослуживца
Боец СВО c позывным Старый заявил, что с пробитой осколком головой пронес на себе раненого сослуживца около 16 км. 50-летний мужчина сам получил ранение во время атаки дронов.
На следующее утро после этого боец нашел в лесу раненого сослуживца с пробитыми легкими и повреждением позвоночника. Мужчина оказал ему первую помощь, зафиксировал его тело клейкой лентой, закинул на плечо и отправился в путь. Мужчине пришлось преодолеть 16 км, прежде чем прийти к бойцам ВС РФ.
Раненого военнослужащего эвакуировали, а Старого, после оказания помощи, направили на передовую для доставки припасов. Вскоре он вновь был ранен, и тогда его отправили на лечение в Москву.
