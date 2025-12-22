Перехват БПЛА веревкой, зачистка Димитрова: новости СВО к вечеру 22 декабря

Российские военнослужащие применили в зоне СВО веревки с грузами для перехвата вражеских коптеров, ВС РФ ликвидировали спецгруппу иностранного легиона ГУР МО Украины, а в Димитрове, Гришино и Родинском ведется уничтожение подразделений ВСУ. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Украинский беспилотник перехватили веревкой в зоне СВО

Российские военнослужащие применяют в зоне СВО веревки с грузами для перехвата и нейтрализации вражеских коптеров, сообщило Министерство обороны России. Ведомство также опубликовало видео применения такой методики.

На кадрах запечатлен принцип использования данного устройства: российский беспилотник несет подвешенную веревку с грузами, которую затем развернули прямо над вражеским квадрокоптером. После этого дрон ВСУ зацепился за веревку своими винтами и начал падение. Подобное простое устройство дает возможность перехватывать различные типы БПЛА. Оно эффективно против разведывательных квадрокоптеров, дронов-камикадзе и беспилотных бомбардировщиков.

ВС РФ расширяют буферную зону у Северска

Российские военные расширяют буферную зону у Северска в ДНР, заявил глава региона Денис Пушилин. Он добавил, что мирное население эвакуируют из города. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Спецгруппу иностранного легиона ГУР МО Украины ликвидировали в зоне СВО

Российские военные ликвидировали спецгруппу иностранного легиона ГУР МО Украины, сообщили силовые структуры РФ. В состав такого подразделения входили украинцы и американцы. При этом отмечается, что Киев все чаще использует элитный спецназ в качестве штурмовиков.

Российские войска зачищают три населенных пункта от ВСУ

Российские войска ведут уничтожение окруженных подразделений ВСУ в Димитрове и проводят зачистку населенных пунктов Гришино и Родинское, сообщили в Министерстве обороны РФ. В ведомстве добавили, что операция по ликвидации разрозненных подразделений противника осуществляется бойцами группировки «Центр».

В свою очередь пленный военнослужащий 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Виталий Набережный сообщил, что из трех полностью окруженных в Димитрове украинских бригад смогли остаться в живых лишь два украинских солдата, которые сдались в плен российским войскам. Мужчина признался, что привлек внимание российских военных стрельбой, чтобы получить возможность сдаться в плен.

Он пожаловался на проблемы с обеспечением окруженной группировки. Из медикаментов были только обезболивающее и парацетамол. Двум бойцам скинули одну банку тушенки на три дня, уточнил Набережный.

Военный эксперт предрек печальную судьбу румынскому хабу для снабжения ВСУ

Мосты, обеспечивающие логистическую связь с румынскими хабами для поставок вооружения ВСУ, будут уничтожены российскими войсками, заявил военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, ВС РФ эффективно устраняют каналы передачи военной помощи Киеву из-за рубежа.

Он подчеркнул, что оружие для Украины давно поступает через территорию Румынии. По словам военного эксперта, грузы доставляются морем в румынские порты, однако в настоящее время возникли сложности из-за повреждения мостов, соединяющих Румынию с Одесской областью.

Российский боец рассказал, как с пробитой головой спас сослуживца

Боец СВО c позывным Старый заявил, что с пробитой осколком головой пронес на себе раненого сослуживца около 16 км. 50-летний мужчина сам получил ранение во время атаки дронов.

На следующее утро после этого боец нашел в лесу раненого сослуживца с пробитыми легкими и повреждением позвоночника. Мужчина оказал ему первую помощь, зафиксировал его тело клейкой лентой, закинул на плечо и отправился в путь. Мужчине пришлось преодолеть 16 км, прежде чем прийти к бойцам ВС РФ.

Раненого военнослужащего эвакуировали, а Старого, после оказания помощи, направили на передовую для доставки припасов. Вскоре он вновь был ранен, и тогда его отправили на лечение в Москву.

