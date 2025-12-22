«Слепые» расчеты ПВО, новая тактика ВС РФ: новости СВО к утру 22 декабря

Расчеты БПЛА группировки «Центр» уничтожили окруженную пехоту ВСУ в Димитрове, украинская ПВО в Одесской области не в состоянии защитить стратегические объекты. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 21 декабря, читайте в материале NEWS.ru.

ВС РФ за неделю освободили пять населенных пунктов в зоне СВО

В течение прошедшей недели, с 15 по 21 декабря, российские военные освободили ряд населенных пунктов, следует из обнародованных данных Минобороны РФ. Всего речь идет о пяти территориях. В Днепропетровской области под контроль перешли два населенных пункта. По одному населенному пункту освобождено в Харьковской и Сумской областях, а также в Донецкой Народной Республике.

В период с 1 по 7 декабря темп продвижения был также интенсивным. Тогда российские военные установили контроль над семью населенными пунктами. По два населенных пункта были освобождены в ДНР, Запорожской и Харьковской областях и один — в Днепропетровской области.

ВСУ могут готовить пакость к Новому году

Украина может планировать масштабные атаки на Россию во время новогодних праздников, допустил военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его мнению, российским силам следует усилить охрану стратегических объектов в ближайшие дни.

Эксперт также не исключил, что текущее затишье на фронте может быть связано с празднованием католического Рождества на Украине. Вместе с тем он подчеркнул необходимость готовности ко всем возможным сценариям, включая угрозы на Черном море.

ВС Украины Фото: Социальные сети

Дроны группы «Центр» уничтожили заблокированных бойцов ВСУ

Расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов группировки ВС РФ «Центр» нанесли точечные удары по позициям Вооруженных сил Украины в Донецкой Народной Республике, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. В ходе операции в Димитрове была уничтожена окруженная пехота противника и его огневые точки.

По данным военного ведомства, эффективную работу ведут подразделения 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, входящей в состав группировки «Центр». Их расчеты войск беспилотных систем выполняют задачи по ликвидации заблокированной в городе группировки ВСУ. Применение ударных дронов позволяет выявлять и поражать цели с высокой точностью, минимизируя риски для собственных войск.

Минобороны раскрыло секрет новой тактики российских танкистов

Танкисты группировки войск «Восток» использовали новую тактику в районе населенного пункта Сладкое в Запорожской области, сообщили в Министерстве обороны России. Военнослужащие били по позициям противника двойками. Как уточнили в ведомстве, ключ к успеху кроется в темпе и точности, а также в грамотной связке с беспилотниками.

Как объяснили в министерстве, новая тактика заключается в ударе первого танка из глубины. После этого вторая бронемашина подъезжает на максимально близкое к противнику расстояние и атакует прямой наводкой.

Армия России пресекает перемещение резервов противника

Российская армия пресекает перемещение резервов ВСУ, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он отметил, что ВС РФ активизировали удары по железным дорогам, что тормозит украинскую логистику.

Военный эксперт подчеркнул, что у ВСУ практически не осталось ресурсов в виде личного состава. Кроме того, они несут большие потери на всех направлениях, где наступает российская армия, добавил он.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Волонтер рассказал о проблемах ПВО в Одесской области

Мобильные огневые группы ПВО, которые должны защищать объекты в Одесской области на юге Украины, недостаточно оснащены, заявил местный волонтер Роман Доник. Он объяснил это тем, что расчеты состоят из подразделений МВД, Нацгвардии и пограничников.

Бойцы фактически вынуждены «стрелять на звук», обратил внимание волонтер. Без прицелов огневые группы ничего не видят, констатировал он.

