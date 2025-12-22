Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 08:00

«Слепые» расчеты ПВО, новая тактика ВС РФ: новости СВО к утру 22 декабря

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Расчеты БПЛА группировки «Центр» уничтожили окруженную пехоту ВСУ в Димитрове, украинская ПВО в Одесской области не в состоянии защитить стратегические объекты. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 21 декабря, читайте в материале NEWS.ru.

ВС РФ за неделю освободили пять населенных пунктов в зоне СВО

В течение прошедшей недели, с 15 по 21 декабря, российские военные освободили ряд населенных пунктов, следует из обнародованных данных Минобороны РФ. Всего речь идет о пяти территориях. В Днепропетровской области под контроль перешли два населенных пункта. По одному населенному пункту освобождено в Харьковской и Сумской областях, а также в Донецкой Народной Республике.

В период с 1 по 7 декабря темп продвижения был также интенсивным. Тогда российские военные установили контроль над семью населенными пунктами. По два населенных пункта были освобождены в ДНР, Запорожской и Харьковской областях и один — в Днепропетровской области.

ВСУ могут готовить пакость к Новому году

Украина может планировать масштабные атаки на Россию во время новогодних праздников, допустил военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его мнению, российским силам следует усилить охрану стратегических объектов в ближайшие дни.

Эксперт также не исключил, что текущее затишье на фронте может быть связано с празднованием католического Рождества на Украине. Вместе с тем он подчеркнул необходимость готовности ко всем возможным сценариям, включая угрозы на Черном море.

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Дроны группы «Центр» уничтожили заблокированных бойцов ВСУ

Расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов группировки ВС РФ «Центр» нанесли точечные удары по позициям Вооруженных сил Украины в Донецкой Народной Республике, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. В ходе операции в Димитрове была уничтожена окруженная пехота противника и его огневые точки.

По данным военного ведомства, эффективную работу ведут подразделения 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, входящей в состав группировки «Центр». Их расчеты войск беспилотных систем выполняют задачи по ликвидации заблокированной в городе группировки ВСУ. Применение ударных дронов позволяет выявлять и поражать цели с высокой точностью, минимизируя риски для собственных войск.

Минобороны раскрыло секрет новой тактики российских танкистов

Танкисты группировки войск «Восток» использовали новую тактику в районе населенного пункта Сладкое в Запорожской области, сообщили в Министерстве обороны России. Военнослужащие били по позициям противника двойками. Как уточнили в ведомстве, ключ к успеху кроется в темпе и точности, а также в грамотной связке с беспилотниками.

Как объяснили в министерстве, новая тактика заключается в ударе первого танка из глубины. После этого вторая бронемашина подъезжает на максимально близкое к противнику расстояние и атакует прямой наводкой.

Армия России пресекает перемещение резервов противника

Российская армия пресекает перемещение резервов ВСУ, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он отметил, что ВС РФ активизировали удары по железным дорогам, что тормозит украинскую логистику.

Военный эксперт подчеркнул, что у ВСУ практически не осталось ресурсов в виде личного состава. Кроме того, они несут большие потери на всех направлениях, где наступает российская армия, добавил он.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Волонтер рассказал о проблемах ПВО в Одесской области

Мобильные огневые группы ПВО, которые должны защищать объекты в Одесской области на юге Украины, недостаточно оснащены, заявил местный волонтер Роман Доник. Он объяснил это тем, что расчеты состоят из подразделений МВД, Нацгвардии и пограничников.

Бойцы фактически вынуждены «стрелять на звук», обратил внимание волонтер. Без прицелов огневые группы ничего не видят, констатировал он.

Читайте также:

Куряне без света, гибель мирных жителей: как ВСУ атакуют РФ 21 декабря

Наступление ВС РФ в Донбассе 21 декабря: Славянск, Мирноград, Краматорск

Наступление ВС РФ на Харьков 21 декабря: жуткий голод, ситуация в Купянске

ВС РФ
СВО
ВСУ
Украина
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стоимость платины побила рекорд 17-летней давности
Стоимость золота и серебра достигла исторического максимума
В ДНР поймали членов ОПГ с доходом более 18 млн рублей
Электричка загорелась в Подмосковье
Раскрыто имя водителя иномарки, взорвавшейся на юге Москвы
Новый вкус привычного винегрета: секрет в соленых грибочках
Появились новые данные о пострадавшем при взрыве авто в Москве
В Москве после взрыва автомобиля на парковке возбудили уголовное дело
Появились новые подробности мощного взрыва, который искорежил авто в Москве
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 22 декабря
Названа предварительная причина взрыва машины на парковке в Москве
Правила игры в Тайного Санту: как организовать и выбрать подарок
Россиянам объяснили, как срубить елку к Новому году и не нарваться на штраф
Стало известно, какую сумму собрал фильм «Аватар-3» с начала проката
«Сокрушили Европу»: Орбан вынес вердикт санкционной политике против России
Нарколог назвал главные причины ухода в запой
Фетисов назвал тройку лучших спортсменов России 2025 года
«Слепые» расчеты ПВО, новая тактика ВС РФ: новости СВО к утру 22 декабря
Москвичи проснулись ранним утром от взрыва во дворе
Пяти жильцам потребовалась помощь медиков после пожара на Ямале
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.