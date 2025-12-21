«Стреляют на звук»: волонтер рассказал о проблемах ПВО в Одесской области Волонтер Доник: силы ПВО в Одесской области недостаточно оснащены

Мобильные огневые группы ПВО, которые должны защищать объекты в Одесской области на юге Украины, недостаточно оснащены, поскольку состоят из подразделений МВД, Нацгвардии и пограничников, заявил местный волонтер Роман Доник. По его словам, которые передает «Страна.ua», они вынуждены «стрелять на звук».

Без прицелов они ничего не видят. Стреляют <…> на звук. Акустически, — заявил он.

Ранее сообщалось, что Одесса подверглась масштабным ударам по ключевым объектам инфраструктуры. По данным военкоров, российские военные ударили по энергетическим и военным целям в городе, что привело к серьезным последствиям для энергоснабжения. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Позже президент Украины Владимир Зеленский в рамках пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру заявил о проблемах в работе системы противовоздушной обороны в Одесской области. По его словам, именно они ведут к масштабным разрушениям в регионе. По его словам, об этом идет разговор с командующим ВСУ Александром Сырским.