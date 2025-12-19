Новый год-2026
19 декабря 2025 в 03:04

Энергетика Одессы выведена из строя массированным ударом

Mash: ВС РФ наносят мощные удары по энергетическим и военным объектам Одессы

Одесса Одесса Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
Одесса подверглась масштабным ударам по ключевым объектам инфраструктуры, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственные источники. Российские военные, по их данным, наносят массированный удар по энергетическим и военным целям в городе, что привело к серьезным последствиям для энергоснабжения. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

В различных районах города раздаются многочисленные взрывы, зафиксировано несколько точных попаданий. Результатом атаки на одну из крупных электроподстанций стало полное отключение электричества примерно в половине Одессы, начались масштабные перебои с энергоснабжением.

Кроме энергетических объектов, удары также наносятся по транспортной и логистической инфраструктуре, которая используется для военных нужд. Сообщается об атаках с использованием ударных беспилотников «Герань» на железнодорожные узлы, мост в Затоке и несколько складов с боеприпасами.

Ранее сообщалось, что жители Одессы из-за блэкаута начали ходить в торговые центры, чтобы зарядить гаджеты. В одном ТЦ между двумя женщинами произошла ссора. Одна из них хотела зарядить телефон, сидя у стойки, но другая не позволила ей и толкнула. Пожилая горожанка упала на пол.

Энергетика Одессы выведена из строя массированным ударом
