Удары по Украине сегодня, 8 января: какие цели ВСУ поражены, последствия

Вооруженные силы России сегодня ночью, 8 января, нанесли удар по объектам военной и энергетической инфраструктуры на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что известно об ударах по объектам на Украине 8 января

Российские военные в ночь на 8 января нанесли удары по объектам ВСУ, а также энергетической и логистической инфраструктуре в Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в авторском Telegram-канале.

«В Кривом Роге удары пришлись по целям в Долгинцево (аэродром и военный городок), ангарам с военной техникой в Ингулецком районе, объектам энергоснабжения и распределительным узлам. В Днепропетровске подтвержден удар по ТЭЦ с последующими отключениями. В Каменском — подстанция и направление Среднеднепровской ГЭС. Регион обрабатывался как единый тыловой кластер. Задача — лишить ВСУ устойчивой энергетики, осложнить ремонт и переброску техники, создать эффект постоянной угрозы», — отметил он.

В Одесской области удары были нанесены по объектам военной и портовой инфраструктуры, пояснил подпольщик.

«В Черноморске зафиксированы удары по выгружаемой с судов технике, тренировочной базе диверсантов (подготовка аквалангистов и операторов БЭК, участие британских инструкторов), а также по сопутствующей инфраструктуре. В Южном — объект, связанный с беспилотными катерами», — заявил Лебедев.

По данным Telegram-канала WarGonzo, в результате ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре в Днепропетровской области произошли масштабные аварии, приведшие к обесточиванию региона.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«В системе энергоснабжения отключения носят практически тотальный характер. Из-за отсутствия электроэнергии остановились насосные станции и котельные. В Днепре это привело к полному прекращению подачи воды и тепла в большинстве районов. Также в Днепре остановлено метро. Пригородные электропоезда переведены на работу с резервными дизельными локомотивами. Наблюдаются значительные перебои в работе мобильной связи и доступа к интернету», — отметили авторы канала.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

