ВСУ потеряли 33 блиндажа и четыре терминала Starlink

Войска беспилотных систем Южной группировки войск за прошедшие сутки уничтожили четыре терминала спутниковой связи Starlink, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. По его словам, также противник потерял пять робототехнических комплексов и 33 блиндажа и укрытия.

Кроме того, подчеркнул Астафьев, что за сутки противник потерял более 190 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 14 автомобилей и четыре артиллерийских орудия, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000.

Киев начал расширять штаты штурмовых подразделений

Командование ВСУ увеличивает штаты штурмовых подразделений, рассказали в российских силовых структурах. Там отметили, что в зоне ответственности российской группировки войск «Север» известно о трех расширениях и о расформировании частей иностранного легиона.

Они подчеркнули, что расширение подразделений включает в себя и увеличение численности личного состава, чего очень сложно добиться с помощью насильственной мобилизации. При этом в других боевых механизированных и пехотных бригадах также наблюдается нехватка личного состава, констатировал источник.

Раскрыты главные «тренды» в атаках ВСУ

Украинская армия в 2025 году применяли тактику «выжженной земли» и активно использовали удары беспилотниками, заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям Киева Родион Мирошник. Он отметил, что ВСУ заранее предупреждали местных жителей, что после их ухода «все будет сожжено».

По словам Мирошника, другой тенденцией стал рост обстрелов и провокаций в те моменты, когда начинались переговорные процессы. Он добавил, что одной из причин также стали поражения ВСУ на поле боя.

Украинскую полицию уличили в краже ценностей из эвакуированных домов

Украинские эвакуационные группы полиции «Белый ангел», вывозящие мирных жителей в безопасные места, похищают ценности из пустых домов, сообщили в пророссийском подполье. Из-за срочной эвакуации люди успевают брать с собой лишь самое необходимое. В связи с этим украинская полиция крадет телевизоры, золото, украшения, картины и старинные иконы.

В подполье также обратили внимание, что украинская полиция никогда не эвакуирует людей, которые действительно нуждаются в помощи. Силовики не хотят рисковать собственными жизнями. Вместо них этим занимаются обычные волонтеры, резюмировал источник.

«Запад» уничтожил 95 дронов и 49 пунктов управления БПЛА ВСУ

Западные подразделения войск ВС РФ за сутки сбили 95 украинских БПЛА, передает Минобороны РФ. Начальник пресс-центра «Запада» Иван Бигма также отметил, что российские бойцы уничтожили 49 пунктов управления беспилотниками ВСУ.

Кроме того, было ликвидировано восемь минометных систем и 10 робототехнических комплексов. Эти действия способствуют снижению наступательных возможностей украинских вооруженных сил, заключил Бигма.

