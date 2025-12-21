Беременные в рядах ВСУ, крах в Димитрове: новости СВО к вечеру 21 декабря

Беременные в рядах ВСУ, крах в Димитрове: новости СВО к вечеру 21 декабря

Беременные украинки попали в штурмовые отряды ВСУ, украинские военные находятся на грани истощения в Димитрове, Киеву грозит судьба Мехико. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 21 декабря, читайте в материале NEWS.ru.

Беременных украинок заметили в рядах ВСУ

Беременные женщины, отбывавшие наказание в тюрьмах, проходили службу в украинском штурмовом подразделении «Шквал», заявили источники в российских силовых ведомствах в разговоре с РИА Новости. По их словам, киевские власти не предоставляли им возможности уйти в декретный отпуск.

«Как оказалось, в „Шквале“ 1-го отдельного штурмового полка ВСУ были беременные женщины-осужденные, а заботились о них сами командиры», — сказал источник.

Представитель силовых структур уточнил, что украинским женщинам были обещаны определенные гарантии, однако их никто не выполнил. Законодательство не предусматривало права на декретный отпуск для женщин-заключенных, несмотря на их активный набор в военные формирования.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Зажатые в тиски украинские военные в Димитрове находятся на грани

В результате наступательных действий подразделения российской группировки войск «Центр» ликвидируют окруженные формирования ВСУ в районе Димитрова (Мирнограда) и проводят зачистку населенного пункта Родинское от разрозненных украинских сил, заявили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Центр“ продолжили уничтожение окруженного противника в городе Димитрове и зачистку от разрозненных формирований ВСУ населенного пункта Родинское», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе боев были нанесены удары по живой силе и технике украинских войск в районах ряда населенных пунктов ДНР и Днепропетровской области, таких как Веровка, Анновка, Сергеевка, Артемовка, Торецкое, Белицкое, Родинское, Новоалександровка и Новопавловка. Согласно данным ведомства, потери противника за сутки составили более 455 военнослужащих.

Немецкий наемник дал совет вступающим в ряды ВСУ

Немецкие военнослужащие понесут поражение, если примут участие в боевых действиях на Украине в качестве добровольцев, заявил наемник из ФРГ. Он отметил серьезные изменения ситуации на фронте за последние два года.

«Мы в безвыходном положении. Мне нечего хорошего сообщить», — сказал наемник.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Европа сделала ужасающее предложение России

Европа в рамках ОБСЕ выдвигает России требования, по сути, равносильные капитуляции, заявил исполняющий обязанности постпреда РФ при организации Максим Буякевич. По его словам, роль модератора по украинской проблематике взяла на себя Великобритания, в то время как США фактически отстранились, сосредоточившись на диалоге с Москвой.

«Что мы слышим? Исключительно "барабаны войны". <...> Никакого разговора о прекращении огня. <...> По сути, коллективная Европа, за исключением венгров, под руководством Лондона предлагает России условия капитуляции, и ничего больше», — подчеркнул дипломат.

Буякевич отметил, что западные страны не заинтересованы в достижении мира и продолжают рассматривать Украину в качестве форпоста на восточных рубежах Европы. Из этой парадигмы, по его мнению, европейцы не выходят и не готовы выходить.

ВСУ устроили побег из Вильчи

Личный состав 225-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины начал побег из населенного пункта Вильча на Харьковском направлении, рассказал ТАСС источник в российских силовых структурах. По его словам, военных атакуют российские силы.

«На Харьковском направлении личный состав 225-го отдельного штурмового полка мелкими группами начинает убегать из населенного пункта Вильча по полям. Примечательно, что отступающих атакуют как расчеты FPV бойцов "Севера", так и ВСУ», — говорится в сообщении источника.

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Украине грозит судьба Мексики

Украину после завершения конфликта с Россией ждет будущее, напоминающее современную Мексику с национальным колоритом, такой прогноз озвучил российский историк Андрей Фурсов. По его мнению, страна может полностью утратить централизованное управление и погрузиться в состояние глубокой разрухи.

«Это будет очень похоже на Мексику нынешнюю, но с восточноевропейским украинским колоритом. То есть торговля наркотиками и человеческими органами под сало и горилку», — сказал Фурсов.

