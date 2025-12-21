Немецкий наемник ВСУ дал совет желающим повоевать соотечественникам KSTA: немецкие добровольцы будут разгромлены, если вступят в ВСУ

Военнослужащие Германии будут разгромлены, если вступят в ряды ВСУ в качестве добровольцев, заявил наемник из Германии. По его словам, которые приводит издание Kölner Stadt-Anzeiger, ситуация на фронте за два года изменилась.

Мы в безвыходном положении. Мне нечего хорошего сообщить, — сказал наемник.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что Вооруженные силы Украины могут набирать наемников в обмен на поставки оружия. По его словам, в данный момент Киев привлекает людей из колумбийских наркокартелей. В Минобороны РФ ситуацию не комментировали.

Начальник пресс-центра группировки «Запад» ВС РФ Леонид Шаров до этого сообщил, что российские беспилотники поразили группу колумбийских наемников возле Купянска. По его словам, это стало возможным благодаря слаженной работе расчетов беспилотных систем, ударных дронов и артиллерии.

Также сообщалось, что командование ВСУ бросило на штурм Купянска до 4 тыс. бывших заключенных и наемников. По информации источника, подразделения при поддержке тяжелой техники пытаются прорвать российскую оборону на западных окраинах города. В Минобороны РФ ситуацию не комментировали.