16 декабря 2025 в 14:37

Под Купянском ликвидировали группу иностранных наемников

ВС России поразили у Купянска группу колумбийских наемников ВСУ

Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Российские БПЛА поразили группу колумбийских наемников в районе Купянска, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки войск «Запад» ВС РФ Леонид Шаров. По его словам, это произошло благодаря слаженной работе расчетов войск беспилотных систем, ударных дронов и артиллерии.

Также слаженными действиями расчетов войск беспилотных систем, ударных дронов и артиллерии поражена группа колумбийских наемников, — сказал он.

Ранее сообщалось, что командование ВСУ бросило на штурм Купянска до 4 тыс. бывших заключенных и наемников. По информации источника, подразделения при поддержке тяжелой техники пытаются прорвать российскую оборону на западных окраинах города. В Минобороны РФ ситуацию не комментировали.

До этого сообщалось, что одна из подготовленных ВСУ ударных групп на северо-востоке Харьковской области была выявлена и уничтожена еще до начала активных действий. Западную технику пытались скрытно разместить в тоннеле в Купянске-Узловом. Как пишут военкоры, это были бронемашины производства стран — участниц НАТО. После выявления местонахождения техника была атакована с применением беспилотников на оптоволокне и полностью уничтожена. Минобороны России ситуацию не комментировало.

