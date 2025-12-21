Новый год-2026
21 декабря 2025 в 12:39

Зажатым в тиски в Димитрове бойцам ВСУ не оставили шансов на выживание

Минобороны: ВС России продолжили уничтожение окруженных бойцов ВСУ в Димитрове

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Военнослужащие Вооруженных сил России уничтожают окруженных бойцов ВСУ в Димитрове в ДНР и зачищают от разрозненных украинских формирований Родинское, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, боевую задачу выполняют подразделения группировки войск «Центр».

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили уничтожение окруженного противника в городе Димитрове и зачистку от разрозненных формирований ВСУ населенного пункта Родинское, — говорится в сообщении.

Кроме того, ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Веровка, Анновка, Сергеевка, Артемовка, Торецкое, Белицкое, Родинское, Новоалександровка ДНР и Новопавловка Днепропетровской области. Потери противника составили более 455 солдат, уточнили в Минобороны.

Ранее стало известно, что украинские военнослужащие отказываются выполнять приказы о наступлении на Купянском направлении. Так, в 13-й бригаде Нацгвардии Украины «Хартия» фиксируются случаи саботажа. Отмечается, что безнадежная для ВСУ ситуация сложилась в районе Нечволодовки.

ВС РФ
ДНР
Димитров
ВСУ
Минобороны РФ
