21 декабря 2025 в 05:19

Бойцы Нацгвардии Украины отказались штурмовать позиции под Купянском

ТАСС: солдаты украинской бригады «Хартия» отказались идти в бой у Нечволодовки

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Украинские военнослужащие отказываются выполнять приказы о наступлении на Купянском направлении, рассказали ТАСС в российских силовых структурах. По их данным, в 13-й бригаде Нацгвардии Украины «Хартия» фиксируются случаи саботажа. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Как сообщил агентству источник со ссылкой на перехват переговоров бойцов ВСУ с позывными Дум и Макао, безнадежная ситуация сложилась в районе Нечволодовки Харьковской области. По его словам, военнослужащие не хотят участвовать в контратаках, которые считают бесполезными и ведущими к большим потерям.

Пока их шлют в бесполезные контратаки, где утилизируют целыми пачками, раненые боевики саботируют приказы, — рассказал собеседник агентства.

Ранее украинский военнопленный, младший сержант ВСУ Алексей Климко отметил, что командование 35-й бригады морской пехоты ВСУ перебрасывает поваров, санитаров и водителей из тыловых подразделений на передовую в районе Димитрова в ДНР. В беседе с Минобороны мужчина сравнил бойцов ВСУ с брошенными котятами. Он также добавил, что командование не сдержало своих обещаний, а у бойцов не было ни еды, ни воды, ни сигарет.

