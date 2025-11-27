День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 ноября 2025 в 06:46

Бойцов ВСУ уличили в саботаже приказов командования

Марочко: бойцы ВСУ в Харьковской области саботируют приказы своих командиров

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

В подразделениях ВСУ, развернутых в Харьковской области, наблюдается открытое неповиновение, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. Солдаты саботируют приказы командования и отказываются выполнять боевые задачи, ссылаясь на критическую нехватку ресурсов.

Как уточнил военный аналитик, одна из частей объединенной группировки «Хортица» открыто саботирует распоряжения вышестоящего руководства. В частности, механизированное соединение заявляет о своей небоеготовности.

Механизированное соединение, входящее в объединенную группировку «Хортица», рапортует, что они небоеготовы и укомплектованы на более чем 40% техникой от организационно штатной структуры. Приблизительно такая же ситуация с личным составом, — сказал он.

Кризис стал настолько серьезен, что командующий группировкой ВСУ «Харьков» Михаил Драпатый провел рабочее совещание, добавил Марочко. Он пообещал жестко наказать командиров. Несмотря на эти угрозы, как констатирует эксперт, ситуация с неповиновением продолжает усугубляться и пока не нашла своего решения.

Ранее военный эксперт указывал, что командование противника начало масштабную переброску личного состава из харьковского приграничья на другие участки фронта. По его словам, в районе Колодезного снимают до половины военных, чтобы усилить другие направления, в частности Купянское, где ВСУ уже понесли тяжелые потери.

ВСУ
Харьковская область
Андрей Марочко
саботаж
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Небо Калуги временно закрыли для самолетов
«Чудовищное нападение»: Трамп высказался о стрельбе в центре Вашингтона
Первый российский пилот в «Формуле-1» оказался в базе «Миротворца»
Суд отказал «Петровскому Арт Лофту» во взыскании кредита с Бондарчука
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 27 ноября
Подростки расстреляли из фейерверка военный мемориал в Сочи
Появились первые данные о подозреваемом в стрельбе в Вашингтоне
Гастроэнтеролог поставила точку в споре, можно ли запивать еду водой
Число жертв пожара в Гонконге превысило 40 человек
«Вашингтон» красиво поздравил Овечкина с установленным рекордом НХЛ
Бойцов ВСУ уличили в саботаже приказов командования
К чему снится красная икра: богатство, любовь и важные перемены
«Солнцепеки» сожгли опорники ВСУ: успехи ВС РФ к утру 27 ноября
Аргентина официально выдвинула своего кандидата на пост генсека ООН
Врач назвала простейшие правила предотвращения диабета
Россиян предупредили об опасности частого употребления кофе с корицей
Названо число украинцев, въехавших на территорию Россию за 2025 год
Сон о малыше: толкование для мужчин и женщин — важные подсказки
Раскрыто, к чему может привести запах краски из квартиры во время ремонта
Россиянам рассказали, как установить кормушки без вреда для птиц
Дальше
Самое популярное
Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке
Общество

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.