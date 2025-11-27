Бойцов ВСУ уличили в саботаже приказов командования Марочко: бойцы ВСУ в Харьковской области саботируют приказы своих командиров

В подразделениях ВСУ, развернутых в Харьковской области, наблюдается открытое неповиновение, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. Солдаты саботируют приказы командования и отказываются выполнять боевые задачи, ссылаясь на критическую нехватку ресурсов.

Как уточнил военный аналитик, одна из частей объединенной группировки «Хортица» открыто саботирует распоряжения вышестоящего руководства. В частности, механизированное соединение заявляет о своей небоеготовности.

Механизированное соединение, входящее в объединенную группировку «Хортица», рапортует, что они небоеготовы и укомплектованы на более чем 40% техникой от организационно штатной структуры. Приблизительно такая же ситуация с личным составом, — сказал он.

Кризис стал настолько серьезен, что командующий группировкой ВСУ «Харьков» Михаил Драпатый провел рабочее совещание, добавил Марочко. Он пообещал жестко наказать командиров. Несмотря на эти угрозы, как констатирует эксперт, ситуация с неповиновением продолжает усугубляться и пока не нашла своего решения.

Ранее военный эксперт указывал, что командование противника начало масштабную переброску личного состава из харьковского приграничья на другие участки фронта. По его словам, в районе Колодезного снимают до половины военных, чтобы усилить другие направления, в частности Купянское, где ВСУ уже понесли тяжелые потери.