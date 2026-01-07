Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
07 января 2026 в 03:45

«Старческий маразм»: в Колумбии жестко раскритиковали Трампа

Президент Колумбии Петро уличил Трампа в маразме из-за встречных обвинений

Колумбия Колумбия Фото: Stefan Kunz/imageBROKER.com/Global Look Press
Президент Колумбии Густаво Петро резко ответил на обвинения, выдвинутые в его адрес американским лидером Дональдом Трампом. В своем заявлении в социальной сети X колумбийский глава заявил, что его коллега впал в «старческий маразм».

Поводом для столь жесткой оценки стали слова Трампа о якобы причастности Петро к наркоторговле. Политик назвал эти заявления клеветническими и лишенными оснований. Он подчеркнул, что высказывания свидетельствуют о неадекватности президента США.

Ярлык президента-наркоторговца, который на меня навесил Трамп, свидетельствует о его старческом маразме, — указал Петро.

Кроме того, колумбийский лидер обратился к избирателям Трампа. Он заявил, что американцы поддержали «жадных людей», которые ставят себя выше закона.

Ранее глава МИД Колумбии Роса Йоланда Вильявисенсио Мапи сообщила, что Колумбия планирует выразить протест США из-за слов хозяина Белого дома. Дипломат отметила, что заявления американского лидера носили оскорбительный характер. По ее мнению, оскорбление президента — это оскорбление всей страны. Колумбия же последовательно выступает за дипломатический подход без оскорблений, угроз и оговоров.

Густаво Петро
Колумбия
Дональд Трамп
оскорбления
