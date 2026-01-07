Составлен список самых ожидаемых зарубежных сериалов в 2026 году

В 2026 году поклонников зарубежных сериалов ждет настоящий праздник. Голливудские студии готовят множество громких премьер. Список самых ожидаемых зарубежных сериалов — в материале NEWS.ru.

«Паук Нуар»

Сериал переносит зрителя в альтернативный Нью-Йорк 1930-х годов. В центре сюжета — пожилой частный детектив, роль которого исполнит Николас Кейдж. Когда-то он был известен как Человек-паук, единственный супергерой города, но годы тщетной борьбы с преступностью подорвали его силы. Теперь он отошел от дел, оставив костюм в прошлом.

Сериал сочетает в себе элементы классического нуара и мрачную эстетику комиксов. Вместо ярких супергеройских костюмов здесь преобладают длинные плащи и тени, а вместо привычных острот — молчаливая и решительная сдержанность. Как отмечают создатели, проект ориентирован на взрослую аудиторию, которая устала от глянцевого блеска современных супергеройских фильмов.

Выход запланирован на 2026 год, точная дата пока неизвестна.

«Рыцарь Семи Королевств»

Премьера сериала «Рыцарь Семи Королевств» состоится 18 января 2026 года.

Новый сериал рассказывает о событиях за сто лет до «Игры престолов» и повествует о странствующем рыцаре Дункане Высоком и его оруженосце Эгге, который на самом деле является Таргариеном, скрывающим свое происхождение. Главные роли исполнят Питер Клаффи и Декстер Сол Анселл.

Критики и эксперты уже называют проект одним из самых ожидаемых телевизионных событий года. Повествование вернет зрителей к камерной атмосфере ранних сезонов «Игры престолов». Сюжет сосредоточится на долге, чести и рыцарстве, дополненном масштабными турнирами. Это покажет вселенную с новой, личной стороны.

«Бегущий по лезвию 2099»

Сюжет проекта разворачивается через пять десятилетий после событий фильма «Бегущий по лезвию 2049». В центре истории — две героини: преступница Кора и репликант Олуэн. Продюсеры обещают, что история будет провокационной, но пока не раскрывают деталей.

В новом сериале главные роли исполнят мировые звезды. Мишель Йео, которая получила «Оскар» за фильм «Все везде и сразу», и Хантер Шафер из нашумевшего сериала «Эйфория» на HBO, присоединились к проекту. Создатели обещают сохранить основные темы и неповторимую атмосферу оригинальной франшизы, а также представить мрачное и сложное будущее человечества.

Мини-сериал «Бегущий по лезвию 2099» выйдет в 2026 году, но точная дата релиза пока неизвестна.

«Звездный путь: Академия Звездного флота»

Премьера сериала «Звездный путь: Академия Звездного флота» состоится 15 января 2026 года.

Действие сериала разворачивается в XXXII веке, продолжая сюжет «Звездного пути: Дискавери». После более чем столетия отсутствия Федерации, курсанты впервые начнут обучение в Академии Звездного флота на Земле. Проект станет первой частью франшизы, посвященной молодым людям в возрасте около 20 лет. Главные роли исполнят представители поколения Z.

Несмотря на футуристические декорации, в основе сюжета лежит вечная идея: люди остаются похожими, несмотря на внешние различия. Зрителей ждут космические приключения, романтические моменты и неожиданные угрозы, характерные для этой франшизы.

«Кэрри»

Режиссер Майк Флэнаган и команда заявляли, что намерены переосмыслить классическую историю, перенося ее в современность XXI века. Флэнаган считает, что темы школьной травли и социального одиночества сейчас особенно актуальны, становясь еще более пугающими. Главная идея новой адаптации — монстр рождается не из паранормальных способностей, а из жестокости и равнодушия общества.

Главную роль исполнит актриса Саммер Х. Хауэлл. Точная дата премьерного показа пока не называлась.

Читайте также:

Зачем Трампу Гренландия: сможет ли он заполучить остров, как повлияет на РФ

Монашество, личная жизнь, выкидыш: как сейчас живет Сати Казанова

Составлен список самых громких происшествий 2025 года в России