В Харьковской области прекратил деятельность один из батальонов иностранного легиона ВСУ, сообщили РИА Новости представители российских силовых структур. До этого бригада наемников участвовала в боях у стратегически важного поселка Великий Бурлук.

Личный состав передан в штурмовые подразделения 475-го отдельного штурмового полка и 3-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ, — уточнил собеседник агентства.

Минобороны РФ неоднократно указывало, что Киев использует иностранных наемников на наиболее опасных участках фронта, не считаясь с потерями. Сами иностранцы в интервью западным СМИ часто жалуются на низкий уровень взаимодействия с украинским командованием и высокую интенсивность боев. Российская сторона подчеркивает, что планомерное уничтожение наемного контингента продолжится на всей территории проведения специальной военной операции.

Ранее в зоне СВО была ликвидирована специальная группа иностранного легиона ВСУ. При этом погибли двое американских наемников: Тай Уингейт Джонс и Брайан Зачерл. Оба служили под командованием Главного управления разведки Минобороны Украины. Зачерл в 2024 году проходил обучение в школе телохранителей в Колорадо.