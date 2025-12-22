Новый год-2026
22 декабря 2025 в 13:36

В зоне СВО ликвидировали двоих граждан США

Newsweek: двое наемников ВСУ из США погибли на Украине

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
В зоне СВО ликвидирована специальная группа иностранного легиона ВСУ. При этом погибли двое американских наемников Тай Уингейт Джонс и Брайан Зачерл, передает Newsweek.

Как сообщается, Джонс и Зачерл служили под командованием Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Зачерл в 2024 году проходил обучение в школе телохранителей в Колорадо.

Ранее сообщалось, что российские военные ликвидировали спецгруппу иностранного легиона ГУР МО Украины. В состав такого подразделения входили украинцы и американцы. При этом отмечается, что Киев все чаще использует элитный спецназ в качестве штурмовиков.

До этого суд Швейцарии впервые вынес приговор наемнику, воевавшему на стороне ВСУ. 49-летний гражданин Швейцарии и Израиля Ави Дорон Мотола получил условный срок 1,5 года за службу в иностранной армии. В ДНР его уже заочно приговорили к 14 годам исправительной колонии строгого режима.

Также суд в Москве заочно приговорил к 28 годам лишения свободы наемника ВСУ из Грузии Гурама Беруашвили за вторжение в Курскую область в составе ВСУ в августе прошлого года. По данным столичной прокуратуры, соответствующее дело рассматривалось судом в отсутствие подсудимого, в настоящее время он находится в розыске.

