Суд вынес приговор наемнику ВСУ из Грузии за вторжение в Курскую область В Москве заочно приговорили наемника ВСУ из Грузии к 28 годам лишения свободы

Суд в Москве заочно приговорил к 28 годам лишения свободы наемника Вооруженных сил Украины из Грузии Гурама Беруашвили за вторжение в Курскую область в составе ВСУ в августе прошлого года, передает пресс-служба столичной прокуратуры. По данным ведомства, соответствующее дело рассматривалось судом в отсутствие подсудимого, в настоящее время он находится в розыске.

С учетом позиции гособвинителя прокуратуры Москвы 48-летний наемник из Грузии Гурам Беруашвили заочно приговорен к 28 годам лишения свободы с отбыванием первых восьми лет в тюрьме, оставшейся части — в исправительной колонии строгого режима, — сказано в сообщении.

