Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 13:23

Суд вынес приговор наемнику ВСУ из Грузии за вторжение в Курскую область

В Москве заочно приговорили наемника ВСУ из Грузии к 28 годам лишения свободы

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Суд в Москве заочно приговорил к 28 годам лишения свободы наемника Вооруженных сил Украины из Грузии Гурама Беруашвили за вторжение в Курскую область в составе ВСУ в августе прошлого года, передает пресс-служба столичной прокуратуры. По данным ведомства, соответствующее дело рассматривалось судом в отсутствие подсудимого, в настоящее время он находится в розыске.

С учетом позиции гособвинителя прокуратуры Москвы 48-летний наемник из Грузии Гурам Беруашвили заочно приговорен к 28 годам лишения свободы с отбыванием первых восьми лет в тюрьме, оставшейся части — в исправительной колонии строгого режима, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала сотрудника ИК в Челябинской области по делу о разглашении сведений, составляющих государственную тайну. По предварительной информации, фигурант имел допуск к секретным данным, которые разгласил третьим лицам. Подобное преступление грозит максимальным наказанием в виде лишения свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности.

наемники
ВСУ
суды
Москва
Курская область
