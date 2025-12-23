Стало известно, кто был отцом погибшего на Украине наемника из США Погибший на Украине американский наемник был сыном бывшего сотрудника ЦРУ

Американский наемник Брайан Зачерл, погибший на Украине в начале декабря, был сыном бывшего сотрудника ЦРУ, следует из публикации семьи бойца в LinkedIn. Согласно профилю отца легионера, его также звали Брайан Зачерл, передает РИА Новости.

На странице Зачерла-старшего отмечается, что он прослужил в Корпусе морской пехоты 26 лет — с 1985 по 2011 год. После выхода в отставку устроился на работу в ЦРУ, где проработал пять лет — с 2013 по 2018 год. В 2006-м успешно окончил Военно-морскую аспирантуру США.

Зачерл-младший тоже отслужил в Вооруженных силах США, после чего занялся подготовкой украинских военных, пишет его дядя Майкл. Через некоторое время он отправился на Украину в качестве наемника. Погиб в возрасте 29 лет. Его вдова с двумя детьми находится в Киеве и ожидает возможности для эвакуации тела. Для помощи семье родственники организовали сбор средств на GoFundMe, где уже собрано более $22 тыс.

Ранее американские СМИ сообщали, что в зоне СВО ликвидировали специальную группу иностранного легиона ВСУ. При этом погибли двое американских наемников — Тай Уингейт Джонс и Брайан Зачерл, которые служили под командованием Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Зачерл в 2024 году проходил обучение в школе телохранителей в Колорадо.