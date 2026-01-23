Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
23 января 2026 в 17:29

Политолог раскрыл, какие меры может принять ЕС для смещения власти Венгрии

Политолог Кортунов: ЕС может затормозить инвестиционную активность в Венгрии

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
Евросоюз способен замедлить инвестиционный поток в Венгрию с целью повлиять на смену власти в стране, заявил NEWS.ru политолог Андрей Кортунов. Кроме того, по его словам, ЕС может попытаться увеличить влияние политической оппозиции в Будапеште.

Могут выстраиваться различные стратегии взаимодействия Брюсселя с Будапештом. Например, ЕС способен задержать предоставление каких-то структурных фондов или затормозить инвестиционную активность на территории Венгрии. Естественно, есть возможность максимально повысить акции политической оппозиции, приглашая ее лидеров на различные мероприятия в Брюсселе и так далее. Это то, чем Евросоюз занимался и раньше, то, что по всей видимости, он будет делать и сейчас в надежде на смену власти в Будапеште. А вот что будет делать Украина, предсказать, конечно, очень трудно, поскольку здесь возможен более широкий спектр действий, — поделился Кортунов.

Он подчеркнул, что в покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо не участвовали европейские или украинские спецслужбы. Тем не менее, по словам политолога, в условиях напряженной политической обстановки всегда найдутся радикально настроенные люди, которые могут воспринять критику как призыв к действию.

Поэтому я не захожу так далеко, чтобы предполагать, что может готовиться в службе безопасности Украины. Но, конечно, все это влияет и создает реальные проблемы для лидеров, которые занимают позиции отличные от политического мейнстрима в Европейском союзе, — резюмировал Кортунов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский грубо высказался о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане, сказав, что «каждый Виктор заслуживает подзатыльник». По словам украинского политика, силы, которые хотят разрушить Европу, действуют без препятствий.

