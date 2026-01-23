Россиянин пережил укус морского хищника и операцию в Таиланде «112»: в Таиланде у россиянина извлекли кусок зуба после укуса мурены

Российский гражданин подвергся нападению мурены во время плавания в Таиланде, сообщил Telegram-канал «112». Инцидент произошел в начале января, причем морской хищник оставил в ране обломок зуба.

Пострадавший, которого зовут Матвей, постоянно проживает и работает в Таиланде и регулярно купается в море. Сразу после укуса он не заметил серьезных внешних повреждений и решил не обращаться к врачам, несмотря на сильную боль.

Однако позже его спутница убедила Матвея посетить медучреждение. В ходе обследования врачи обнаружили в его руке фрагмент зуба мурены, что представляло серьезную опасность для здоровья.

Специалисты пояснили, что хотя мурена не является ядовитой, на ее зубах могут присутствовать опасные бактерии и трупный яд. Мужчине немедленно сделали прививку от столбняка и провели операцию по извлечению осколка зуба. В настоящее время его здоровью ничто не угрожает.

Ранее отдыхавший в Египте россиянин был атакован гигантской муреной и попал в больницу с укусами. Инцидент случился на пляже отеля Beach Albatros в Хургаде. Как сообщали очевидцы, хищница подплыла практически к самому берегу, где и атаковала туриста.