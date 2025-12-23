Россиянин попал в больницу после нападения мурены Отдыхавший в Египте россиянин стал жертвой нападения мурены

Отдыхавший в Египте россиянин был атакован гигантской муреной и попал в больницу с укусами, сообщает Telegram-канал SHOT. Инцидент случился на пляже отеля Beach Albatros в Хургаде. Как сообщают очевидцы, хищница подплыла практически к самому берегу, где и атаковала туриста.

Другие отдыхающие немедленно вызвали скорую помощь, так как укусы мурены отличаются особой болезненностью и оставляют глубокие рваные раны. Пострадавшего пришлось госпитализировать для обработки повреждений и предотвращения возможного заражения.

Мурену удалось поймать на месте. Отдыхающие и персонал отеля выловили рыбину, поместили в плотный мусорный пакет и транспортировали в открытое море, чтобы выпустить подальше от прибрежной зоны. Специалисты отмечают, что, несмотря на редкость таких случаев, зубы мурены крайне опасны: попадание в рану ее специфической крови может спровоцировать сильное воспаление, образование язв и долго незаживающих гнойников. Однако, несмотря на устрашающую репутацию, биологи подчеркивают, что эти хищники редко нападают первыми, если их не провоцировать и не подплывать слишком близко к их укрытиям.

В данный момент российский турист находится под наблюдением врачей. Администрация пляжа призывает отдыхающих проявлять осторожность при заходе в воду, особенно вблизи коралловых рифов и каменистых участков, где мурены предпочитают прятаться в дневное время.

Ранее акула-нянька едва не откусила пальцы российской туристке, которая отдыхала на Мальдивах. Гиды предупредили девушку, что нельзя растопыривать пальцы во время заплыва, но она ослушалась. Из воды россиянка вышла с окровавленной рукой. Несмотря на травмы, туристка осталась довольна экскурсией.