05 марта 2026 в 16:06

Военкор сравнил Фултонскую речь Черчилля с «ядовитым зерном»

Поддубный: Фултонская речь Черчилля заложила ядовитое зерно в западное сознание

Уинстон Черчилль Уинстон Черчилль Фото: Scherl/Global Look Press
Речь, которую Уинстон Черчилль произнес в Фултоне в 1946 году, заложила «ядовитое зерно» в западное сознание, заявил военкор Евгений Поддубный в своем Telegram-канале. Он напомнил, что после того выступления появился тезис об «американской исключительности», а следом началась Холодная война.

Знал ли тогда британский экс-премьер, что своей речью закладывает ядовитое зерно, из которого спустя десятилетия вырастет политическое чудовище <...>?написал Поддубный.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что считает некорректным сравнивать Фултонскую речь Уинстона Черчилля и Мюнхенскую речь Владимира Путина. Он подчеркнул противоположную направленность двух исторических выступлений.

До этого доцент Финансового университета при правительстве РФ Вадим Трухачев выразил мнение, что европейцы применяют к России логику крестовых походов и стремятся ее наказать за мнимое «отступничество» от демократии в понимании ЕС. Однако, по его словам, впрямую и публично эта линия не озвучивается.

