Бывший басист Scorpions умер от рака

Бас-гитарист легендарной немецкой группы Scorpions Фрэнсис Бухгольц скончался на 72-м году жизни, сообщила его семья в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Причиной стало онкологическое заболевание. Дата и место прощания пока неизвестны.

Наши сердца разбиты. На протяжении всей его борьбы с раком мы оставались рядом с ним и вместе, как семья, преодолевали все трудности — так, как он нас и учил, — говорится в заявлении.

Бухгольц родился 19 февраля 1954 года в Ганновере, был участником Scorpions с 1973 по 1992 год. Именно в эти годы группа создала культовые хиты — Wind of Change и Still Loving You. Последние годы он играл в группах Michael Schenker’s Temple Of Rock и Phantom 5.

До этого стало известно о смерти музыкального эксперта, продюсера, педагога по вокалу и редактора шоу „Голос“ Инны Радаевой. Ей было 57 лет. Причины смерти не раскрываются.

Также сообщалось, что катафалк с гробом итальянского модельера, основателя модного дома Valentino Валентино Гаравани, прибыл к базилике Санта-Мария-дельи-Анджели-э-дей-Мартири. Он скончался 19 января на 94-м году жизни.