Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 января 2026 в 13:42

Появились кадры катафалка с гробом основателя модного дома Valentino

Катафалк с гробом основателя Valentino Гаравани прибыл к римской базилике

Фото: Maurizio D'Avanzo/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Катафалк с гробом итальянского модельера, основателя модного дома Valentino Валентино Гаравани, прибыл к базилике Санта-Мария-дельи-Анджели-э-дей-Мартири, передает РИА Новости. В ближайшее время там начнется траурная церемония прощания. Гаравани скончался 19 января на 94-м году жизни.

К церкви заранее прибыли родственники и близкие, а также его коллеги и представители индустрии моды. Почтить память кутюрье пришли модельеры Том Форд и Донателла Версаче, модель Наталья Водянова и бывший главный редактор американского издания журнала Vogue Анна Винтур. Траурную церемонию сможет посетить любой желающий.

Ранее стилист Владислав Лисовец заявил, что покойный итальянский модельер создавал минималистичные и изысканные наряды, подчеркивающие женственность. По его словам, дизайнер никогда не следовал сиюминутным трендам, а сосредоточивался на подчеркивании достоинств самой женщины, что и принесло ему мировое признание. Лисовец добавил, что Гаравани один из немногих, кто сделал красный цвет самым популярным.

похороны
прощание
Рим
Италия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Адвокат рассказал, что может грозить владельцу рухнувшего ТЦ в Новосибирске
Мэрия Бухареста готовится к закрытию учреждений из-за нехватки средств
Сенатор Косачев со скепсисом отозвался о формате Совета мира Трампа
Профайлер рассекретила чувства обратившейся к зрителям Долиной
Удушье в снежном плену: как погибла девочка в Красноярске, вина родителей?
Главврача крупнейшего онкодиспансера Татарстана лишили должности
Названы способы получить компенсацию за переработки на удаленке
Охранник сидел на нем 10 минут: что известно об убийстве в «Сити Молле»
Ярославский «Локомотив» продлил контракт с ключевым игроком
Мама мальчика с СМА рассказала о жизни после самого дорогого в мире укола
Профайлер «прочитал» состояние Трампа после встречи с Зеленским
Раскрыто местоположение пропавшего в Красноярске подростка
В Совфеде объяснили, почему новую ООН создать не удастся
Во главу Болгарии впервые в истории поставили женщину
«Карты в руки»: Житинкин о назначении Богомолова на пост и. о. ректора МХАТ
Нарколог назвал последствия тренда на прием ветпрепаратов среди подростков
Польские фермеры запротестовали из-за Украины
В Аzur Air раскрыли судьбу пассажиров экстренно севшего в Китае самолета
Зеленский определился с участниками переговоров в Абу-Даби
Необычный экзотический хищник впервые появился в Московском зоопарке
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.