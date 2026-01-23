Появились кадры катафалка с гробом основателя модного дома Valentino

Катафалк с гробом итальянского модельера, основателя модного дома Valentino Валентино Гаравани, прибыл к базилике Санта-Мария-дельи-Анджели-э-дей-Мартири, передает РИА Новости. В ближайшее время там начнется траурная церемония прощания. Гаравани скончался 19 января на 94-м году жизни.

К церкви заранее прибыли родственники и близкие, а также его коллеги и представители индустрии моды. Почтить память кутюрье пришли модельеры Том Форд и Донателла Версаче, модель Наталья Водянова и бывший главный редактор американского издания журнала Vogue Анна Винтур. Траурную церемонию сможет посетить любой желающий.

Ранее стилист Владислав Лисовец заявил, что покойный итальянский модельер создавал минималистичные и изысканные наряды, подчеркивающие женственность. По его словам, дизайнер никогда не следовал сиюминутным трендам, а сосредоточивался на подчеркивании достоинств самой женщины, что и принесло ему мировое признание. Лисовец добавил, что Гаравани один из немногих, кто сделал красный цвет самым популярным.