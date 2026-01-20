Атака США на Венесуэлу
«Никогда не гнался за модой»: Лисовец о создателе Valentino

Стилист Лисовец: Валентино Гаравани создавал простые, но изысканные наряды

Владислав Лисовец Владислав Лисовец Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости
Итальянский модельер, основатель модного дома Valentino Валентино Гаравани создавал минималистичные и изысканные наряды, подчеркивающие женственность, заявил NEWS.ru стилист Владислав Лисовец. По его словам, дизайнер никогда не следовал сиюминутным трендам, а сосредоточивался на украшении самой женщины, что и принесло ему мировое признание.

Валентино Гаравани — это один из итальянских дизайнеров, который создавал одежду, подчеркивающую женственность, индивидуальность, сексуальность и нежность. Он никогда не гнался за модой. Гаравани украшал женщин, и он один из немногих, кто сделал красный цвет самым популярным. Теперь этот цвет ассоциируется только с Valentino. Его платье — это вроде и простота, но при этом оно выглядит невероятно нежно и изысканно. Гаравани — один из немногих, кто, не придумывая и не изощряясь в плане кроя, создавал минималистичные, простые, но невероятно изысканные наряды. Именно этим он отличался во всем мире и уж тем более в итальянской моде, — высказался Лисовец.

Ранее стало известно, что Гаравани скончался на 94-м году жизни. Легендарный дизайнер, вместе с партнером Джанкарло Джамметти основавший бренд Valentino в Риме в 1960 году, полвека одевал звезд, а его фирменный красный цвет стал визитной карточкой марки.

