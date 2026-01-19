Атака США на Венесуэлу
19 января 2026 в 20:15

Умер легендарный модельер из Италии

Модельер Валентино Гаравани скончался в возрасте 93 лет

Валентино Гаравани в 2019 году Валентино Гаравани в 2019 году Фото: Nancy Kaszerman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
На 94-м году жизни скончался всемирно известный итальянский модельер, основатель модного дома Valentino Валентино Гаравани, сообщает газета La Repubblica. Легендарный дизайнер, вместе с партнером Джанкарло Джамметти основавший свой бренд в Риме в 1960 году, полвека одевал звезд, а его фирменный красный цвет стал визитной карточкой марки.

Творения Гаравани, включая платья, которые приобретала, например, известная актриса Элизабет Тейлор, давно заняли место в музейных коллекциях. Модельеру, ставшему символом итальянской высокой моды, в мае 2025 года исполнилось 93 года.

Ранее кинопродюсер Дэйв Боссерт сообщил о кончине американского режиссера и сценариста Роджера Аллерса на 77-м году жизни. Он был известен как один из авторов легендарного мультипликационного фильма «Король Лев». Помимо режиссерской работы, он выступал сценаристом на студии Disney, участвуя в создании популярных картин, таких как «Русалочка» и «Аладдин».

Кроме того, управление культуры и молодежной политики Новокузнецка сообщило о смерти заслуженного артиста России, певца Артура Готфрида. На момент кончины ему был 41 год.

