Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 10:59

Ушел из жизни заслуженный артист России Артур Готфрид

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Заслуженный артист России певец Артур Готфрид ушел из жизни, сообщили в управлении культуры и молодежной политики Новокузнецка. На момент смерти ему был 41 год. В пресс-службе отметили, что Готфрид обладал уникальным голосом, несравненной харизмой и безмерным талантом.

На 42-м году ушел из жизни Артур Готфрид — певец (баритон), заслуженный артист РФ, — говорится в сообщении.

В управлении отметили, что, хотя Готфрид и проживал в Москве, он всегда сохранял крепкую связь с Новокузнецком. В частности, артист старался давать концерты при каждом визите на малую родину.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким, — добавили в пресс-службе.

В эту среду, 14 января, также скончался ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. Он умер в возрасте 64 лет. По данным источника, причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Ранее на 52-м году жизни умер заведующий музыкальной частью, композитор и аранжировщик Государственного академического центрального театра кукол имени С. В. Образцова Николай Шамшин. О причинах смерти не сообщается.

певцы
артисты
Новокузнецк
смерти
умершие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Израиль и несколько арабских стран обратились к США с просьбой по Ирану
Что будет с рублем? Курс сегодня, 14 января, что с долларом, евро и юанем
Аэропорт Домодедово выставили на продажу на популярном сайте объявлений
В ЕС раскрыли «немыслимые» планы в отношении Путина
Продюсер ответил, получит ли Долина «Золотой граммофон» после скандала
Трое обвиняемых в изнасиловании школьницы услышали решение суда
Медведчук оценил территориальные аппетиты Трампа
Шеф-повар развеял популярный в Сети миф о борще
Власти России отложили публикацию важных данных о допдоходах бюджета
Появилось аудио переговоров Тимошенко с депутатами Рады в деле о подкупе
В Новокузнецке умерла мать, потерявшая ребенка в роддоме №1
Врача из России жестоко убили на популярном курорте
Раскрыто место прощания с Игорем Золотовицким
ВСУ лишились складов с оружием для ударов по России
Разведка сообщила о покушении на президента южноамериканской страны
«Студенты на него дышали»: кинокритик Шнейдеров о педагоге Золотовицком
Автоэксперт оценил возможность проверить водителей такси через «Госуслуги»
Российские бойцы освободили населенный пункт в Сумской области
Названы главные триггеры отказа россиян от просмотра фильмов о спорте
Пожилая китаянка решила родить ребенка
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.