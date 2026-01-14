Ушел из жизни заслуженный артист России Артур Готфрид

Заслуженный артист России певец Артур Готфрид ушел из жизни, сообщили в управлении культуры и молодежной политики Новокузнецка. На момент смерти ему был 41 год. В пресс-службе отметили, что Готфрид обладал уникальным голосом, несравненной харизмой и безмерным талантом.

На 42-м году ушел из жизни Артур Готфрид — певец (баритон), заслуженный артист РФ, — говорится в сообщении.

В управлении отметили, что, хотя Готфрид и проживал в Москве, он всегда сохранял крепкую связь с Новокузнецком. В частности, артист старался давать концерты при каждом визите на малую родину.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким, — добавили в пресс-службе.

В эту среду, 14 января, также скончался ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. Он умер в возрасте 64 лет. По данным источника, причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Ранее на 52-м году жизни умер заведующий музыкальной частью, композитор и аранжировщик Государственного академического центрального театра кукол имени С. В. Образцова Николай Шамшин. О причинах смерти не сообщается.