Живые или искусственные: какие цветы несут на похороны мужчин и женщин

Какие цветы несут на похороны — символизм и традиции в России

Знание похоронных традиций пригождается каждому из нас, ведь рано или поздно возникает необходимость проводить близкого человека в последний путь. Правильный выбор цветов помогает выразить уважение к усопшему и поддержать скорбящих родственников.

Живые или искусственные?

На похороны в России принято приносить живые цветы — они символизируют быстротечность жизни и естественный круговорот природы. Искусственные композиции оставляют для могил на 9 и 40 дней, чтобы они дольше сохраняли память об ушедшем.

Цветы скорби

Когда выбираете, какие цветы несут на похороны, обратите внимание на их символику:

хризантемы выражают глубину утраты и близость с покойным,

лилии означают честность и сильную скорбь,

гвоздики традиционно считаются цветами привязанности и печали,

белые розы подчеркивают чистоту памяти, красные — любовь и уважение.

Для мужчин и женщин

Мужчинам приносят букеты темных насыщенных оттенков: бордовые розы, красные гвоздики, фиолетовые хризантемы. Женщинам подходят более нежные композиции: молодым девушкам — белые лилии и кремовые розы, дамам в возрасте — бордовые хризантемы и темные гвоздики. Детям традиционно возлагают крупные белые цветы: лилии, фиалки, белые розы.

Региональные особенности

То, какие цветы несут на похороны, может различаться по регионам. На севере России допускается использование еловых веток как символа Мирового древа и проводов в иной мир. В южных областях, где с елью сложнее, применяют ясеневые веточки.

Важные напоминания

Приходите с четным количеством цветов — это русская традиция. Если были близки с усопшим, достаточно небольшого букета из 2–6 стеблей, главное — искренность чувств. Еловые ветки могут заменить цветы, особенно зимой, — это уместно и символично.

