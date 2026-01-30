Живые или искусственные: какие цветы несут на похороны мужчин и женщин

Знание похоронных традиций пригождается каждому из нас, ведь рано или поздно возникает необходимость проводить близкого человека в последний путь. Правильный выбор цветов помогает выразить уважение к усопшему и поддержать скорбящих родственников.
Живые или искусственные?
На похороны в России принято приносить живые цветы — они символизируют быстротечность жизни и естественный круговорот природы. Искусственные композиции оставляют для могил на 9 и 40 дней, чтобы они дольше сохраняли память об ушедшем.
Цветы скорби
Когда выбираете, какие цветы несут на похороны, обратите внимание на их символику:
хризантемы выражают глубину утраты и близость с покойным,
лилии означают честность и сильную скорбь,
гвоздики традиционно считаются цветами привязанности и печали,
белые розы подчеркивают чистоту памяти, красные — любовь и уважение.
Для мужчин и женщин
Мужчинам приносят букеты темных насыщенных оттенков: бордовые розы, красные гвоздики, фиолетовые хризантемы. Женщинам подходят более нежные композиции: молодым девушкам — белые лилии и кремовые розы, дамам в возрасте — бордовые хризантемы и темные гвоздики. Детям традиционно возлагают крупные белые цветы: лилии, фиалки, белые розы.
Региональные особенности
То, какие цветы несут на похороны, может различаться по регионам. На севере России допускается использование еловых веток как символа Мирового древа и проводов в иной мир. В южных областях, где с елью сложнее, применяют ясеневые веточки.
Важные напоминания
Приходите с четным количеством цветов — это русская традиция. Если были близки с усопшим, достаточно небольшого букета из 2–6 стеблей, главное — искренность чувств. Еловые ветки могут заменить цветы, особенно зимой, — это уместно и символично.
