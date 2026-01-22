«Прощай, друг»: скончалась музыкальный редактор шоу «Голос»

Умерла музыкальный эксперт, продюсер, педагог по вокалу и редактор шоу «Голос» Инна Радаева. сообщил в Instagram (деятельность в РФ запрещена) участник второго сезона «Голоса» Иван Вабищевич, известный как певец Дядя Ваня. Радаевой на момент смерти было 57 лет. Причины смерти не раскрываются.

Инна, с тобой вместе мы много прошли, начиная с 2006 года, еще до «Новой волны». Ты прожила интересную и по-настоящему рок-н-рольную жизнь! Жаль, что ты остановилась так рано. Еще столько всего могло бы быть, Надеюсь, тебя встретит старик Ozzy. Жаль, что не успели просто повидаться напоследок. Прощай, друг! — написал он.

Радаева появилась на свет в Минске 9 августа 1968 года. Ее профессиональный путь начался с получения музыкального образования: сначала в училище имени Глинки, а затем на музыкально-педагогическом факультете БГПУ имени Танка. Она работала консультантом и редактором на программах «Голос», «Голос. Дети», «Битва талантов» и фестивале «Новая волна».

Ранее актриса Анастасия Городенцева, известная публике по сериалу «Люба, дети и завод…», скончалась от онкологического заболевания в возрасте 42 лет. Смерть артистки наступила еще 13 июля 2025 года, но об этом стало известно только сейчас. Городенцева получила режиссерское образование в Щукинском театральном институте на курсе А. Вилькина.