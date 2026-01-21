Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
21 января 2026 в 18:45

Рак унес жизнь звезды сериала «Люба, дети и завод…»

Актриса Анастасия Городенцева ушла из жизни в возрасте 42 лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Актриса Анастасия Городенцева, известная публике по сериалу «Люба, дети и завод…», скончалась от онкологического заболевания в возрасте 42 лет, передает aif.ru. Согласно данным портала kino-teatr.ru, на который ссылаются авторы материала, смерть артистки наступила еще 13 июля 2025 года, но информация об этом стала известна только сейчас.

Городенцева родилась в Москве 14 июня 1983 года. Ее творческий путь начался с занятий в детской театральной студии, после чего она стала студенткой Щепкинского училища, обучаясь под руководством Юрия и Ольги Соломиных. Позднее актриса получила режиссерское образование в Щукинском театральном институте на курсе А. Вилькина.

Ранее пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина сообщила о кончине заслуженной артистки России Ларисы Крамер в возрасте 84 лет. В театре уточнили, что она ушла из жизни 20 января.

Кроме того, стало известно о смерти бывшей бодибилдерши и актрисы Джейн Трка, известной по роли мисс Манн в комедийном фильме ужасов «Очень страшное кино». Она скончалась в Сан-Диего 12 декабря в возрасте 62 лет.

сериалы
артистки
актрисы
смерти
рак
онкология
